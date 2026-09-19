जरांगे यांच्याविरोधात करणार आत्मक्लेश आंदोलन: डॉ. संजय लाखे: हैदराबाद गॅझेटनुसार आजवर एकही प्रमाणपत्र नाही

छत्रपती संभाजीनगर: ‘‘हैदराबाद गॅझेटनुसार वंशावळ न जुळल्याने मराठवाड्यात आजवर एकही प्रमाणपत्र मिळालेले नाही. त्या गॅझेटमधून कोणत्याही जातीची स्पष्टता होत नसल्याने अशा प्रमाणपत्रांची वैधता (व्हॅलिडीटी) टिकणार नाही. सातारा गॅझेटमध्येही केवळ संख्यात्मक नोंद असल्याने त्यातूनही वंशावळ जुळू शकत नाही. मनोज जरांगे यांनी हैदराबाद गॅझेटमधून प्रमाणपत्रे कशी मिळतात, हे आठ दिवसांत स्पष्ट करावे; अन्यथा आम्ही आत्मक्लेश आंदोलन करू’’, असा इशारा शिवसेनेचे सचिव तथा मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक डॉ. संजय लाखे यांनी शुक्रवारी (ता. १८) पत्रकार परिषदेत दिला. .डॉ. लाखे म्हणाले, ‘‘मराठवाड्यात पूर्वी कुणबी नोंद सापडत नव्हती. मात्र, तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समिती नेमून वैध पुरावे असलेल्या मराठा-कुणबी नागरिकांना न्याय दिला. या समितीमुळे मराठवाड्यात सव्वातीन लाखांहून अधिक प्रमाणपत्रे आणि ४७ हजारांवर नोंदी सापडल्या. शिवाय ५, ५०० अधिसंख्य पदे निर्माण करून पात्र तरुणांना शासकीय नोकरी मिळवून दिली.’’.डॉ. संजय लाखेविखे यांनी राजीनामा द्यावा ‘‘आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे यांनी हैदराबाद गॅझेटबाबत योग्य भूमिका न घेतल्याने मराठा समाजाचे नुकसान झाले. शिवाय त्यांनी गोदावरी पाटबंधारे विभागाची कार्यालये स्वतःच्या लोणी भागात नेल्याने मराठवाड्याचे नुकसान झाले. या दोन्ही कारणांमुळे विखे यांनी मंत्रिपदाचा आणि उपसमितीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा आणि या समितीवर सरकारने चंद्रकांत पाटील यांची फेरनियुक्ती करावी, ’’ अशी मागणी डॉ. लाखे यांनी केली..महायुतीतील धुसफूस चव्हाट्यावर पाटोदा (जि. बीड) येथील मनोज जरांगे यांचे उपोषण स्थगित झाल्यानंतर याचे श्रेय कुणाचे, यावरून महायुतीतील धुसफूस समोर आली. जरांगे आणि मंत्री विखे यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या राजकीय कारकिर्दीला धक्का पोचवण्यासाठी युती केल्याची टीका डॉ. लाखे यांनी केली. ‘जरांगे यांचे आंदोलन आता सामाजिक न राहता राजकीय झाले असून, विखे यांनी त्यावर ताबा मिळवला आहे’, असा आरोपही त्यांनी केला. लवकरच जालन्यात शरद पवार यांच्या हस्ते एकनाथ शिंदे यांचा सत्कार करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.