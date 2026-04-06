Loha News : संतोष म्हणतो आणि फिरून जन्मेन मी..! भारसावडेकरांनी घेतला पुढाकार

लोहा - गोदावरी नदीकाठची गाळ पेऱ्याची थोडी जमीन... प्रचंड जिद्दीच्या जोरावर शेतीत मिश्र पीक घेऊन उत्पादन काढले... आई-वडील आणि भावाच्या हिमतीवर टुमदार घर बांधले संसार थाटण्याची स्वप्नं पेरली. सात महिन्यापूर्वी शीतल हिच्याशी विवाह जुळला. आपला पती वाहन अपघातामध्ये गेला... मोठे संकट उभे ठाकले...आणि अचानक स्वप्नं धुळीला मिळाली अपघातात तो वारला... हे घटना वाऱ्यासारखी गावभर पसरली... अचानक होत्याचे नव्हते झाले!.पत्नी शितल तीन महिन्याची पोटुशी (गरोदर) असताना तिचे तर आभाळच फाटले... गावकऱ्यांनी चावडीवर सभा घेऊन पोटुशी असलेल्या शीतलचा विवाह दिराशी लावून देण्याचा निर्णय घेतला. आणि पुन्हा एकदा रुतलेला विस्कटलेला संसाराचे चाक रूळु लागले. गावकऱ्यांच्या हिमतीमुळे नवीन संसार उभारी धरतो आहे. ही सत्यकथा आहे लोहा तालुक्यातील भारसवाडा येथील धनुरे कुटुंबाची!.भारसावडा तालुका लोहा येथील मृत संतोष सुभाष धनुरे (वय-२४) बारीक अंगकाठीचा. शेतीमध्ये नवनवे प्रयोग करणारा. प्रचंड जिद्द. अल्पावधीतच अल्पभूधारक असलेल्या संतोषने नगदी नगदी पिके घेतली. गाठीला पैसा जमा केला. काही कामानिमित्त प्रवास करत असताना परभणी जवळ राहटी परिसरात (ता. २१ मार्च ) अपघातात त्याचा मृत्यू झाला..केवळ सात महिन्यापूर्वी शितल संतोष धनुरे याचे लग्न शितलशी झाले होते. दरम्यानच्या काळात शितल धनुरे ही तीन महिन्याची गरोदर होती. धनुरे कुटुंब आणि पाहुणेरावळे बाळ नकोसे म्हणत होते मुलीला माहेरी पाठवू असा जवळपास ठराव होत असताना गावातील सरपंच आणि इतर नागरिकांनी या गोष्टीला विरोध केला..आम्ही बालहत्या होऊ देणार नाही. असा निश्चय करत या मुलीचा परत संसार धनुरे कुटुंबातच जुळूवुन आणू असा विश्वास दिला. प्रत्येक सामाजिक कार्यामध्ये अग्रेसर असणारे युवक पप्पू पाटील हालगे यांनी पुढाकार घेतला. त्यांना सोबत मिळाली गावातील सरपंच मारोतराव पाटील एडके, तंटामुक्ती अध्यक्ष बाबुराव पाटील हालगे यांची या सर्वांच्या पुढाकारातून हा एक चांगला निर्णय घेतला. स्वखर्चाने विवाहाची जुळवाजुळव केली. भांडीकुंडी कन्यादान ठरवले. संबंध गावकरी व-हाडी झाले.धनुरे कुटुंबातील संतोषचा लहान भाऊ राजेश्वर सुभाष धनुरे याच्या सोबत शितलचा विवाह (ता. ५) लावून दिला. एक आगळा वेगळा पायंडा पाडला. भारसावडेकर यांनी आदर्श घालवुन दिला. एक चांगले सामाजिक कार्य केले.