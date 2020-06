जादा दराने ‍बियाणे विक्री केल्यास कारवाई, लातूरमध्ये बियाणे विक्रेत्यांवर नजर

लातूर : जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी पेरणीपूर्व मशागतीची कामे पूर्ण केली आहेत. जिल्ह्याचे या वर्षी खरिपामध्ये पाच लाख ६० हजार क्षेत्रावर पेरणी अपेक्षित आहे. यामध्ये सोयाबीन हे मुख्य पीक असून तूर, मूग, उडीद व खरीप ज्वारी या पिकांची पेरणी केली जाणार आहे. बाजारपेठेत जादा दराने बियाणांची विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कृषी विभागाची नजर राहणार आहे. अशा जादा दराने कोणी बियाणांची विक्री करीत असल्यास याची तक्रार तातडीने करावी असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे. यंदा सरासरी एवढा पाऊस पडेल असा हवामान विभागाचा अंदाज आहे. यात शेतकऱ्यांनी बियाणे व खते खरेदी करताना अधिकृत दुकानदारांकडूनच खरेदी करावीत. दुकानदाराकडून पक्के बिल घ्यावे व बियाणाचे बिल, पिशवीवर लेबल जपून ठेवावे. एमआरपीपेक्षा जादा दराने विक्री करत असेल तर लगेच कृषि विभागाशी संपर्क साधावा, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर बियाणे व खते खरेदी करताना शेतकरी गटामार्फत बाजारातून निविष्ठा खरेदी कराव्यात त्यामुळे बाजारांमधील गर्दी कमी होईल आणि शेतकऱ्यांचा वाहतूक खर्च देखील वाचणार आहे. शेतकऱ्यांनी ७५ ते १०० मिलीमीटर पाऊस पडल्यानंतर पेरणीस सुरवात करावी. पेरणीपूर्वी बियाणास बुरशीनाशक व जैविक संघाची बीजप्रक्रिया करुनच पेरणी करावी. सोयाबीन तूर, मूग व उडीद या पिकांची बीबीएफ पेरणी यंत्राव्दारे पेरणी करावी. बीबीएफवर पेरणी केल्यास पाऊस कमी झाल्यास किंवा जास्त झाल्यावर ही फायदा होतो. त्यामुळे अशा पद्धतीने पेरणी करावी, असे आवाहनही करण्यात आले आहे. ऑनलाईन शाळेचा श्री गणेशा, लातूरात घरबसल्या शिक्षणाला सुरवात सोयाबीन पिका बाबतीत शेतकऱ्यांनी घरचे योग्य बियाणे पेरणीसाठी वापरावे. घरचे बियाणे पेरणीसाठी वापरताना त्याची उगवणशक्ती तपासावी. उगवण शक्ती ७० टक्के आल्यास एकरी ३० किलो बियाणे पेरावे व उगवणशक्ती ६९ टक्के आल्यास एकरी ३५ किलो बियाणे पेरावे. साठपेक्षा कमी आल्यास ते बियाणे पेरणीसाठी वापरु नये. त्याचबरोबर बियाण्यास पेरणीपूर्वी बीजप्रक्रिया करावी.

दत्तात्रय गवसाने, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी



Web Title: If Seeds Sell Over Price Then Action Against Sellers Latur News