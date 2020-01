कायद्याचे अज्ञान हा गुन्हेगारीमधून सुटण्याचा मार्ग नाही- न्या. धोळकिया

नांदेड : कायद्याचे अज्ञान हा गुन्हेगारीमधून सुटण्याचा मार्ग नाही. याची सर्व जनतेने काळजी घेणे आवश्यक आहे. विशेषत: वाहतुकीचे नियम व रॅगींग संदर्भात युवक- युवतींना कायद्याचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. या संदर्भातील गुन्ह्यांमध्ये कडक शिक्षा तर होतेच पण संपुर्ण भविष्य देखील उध्वस्त होते. त्याकरिता युवकांनी कायद्याची माहिती घेऊन जबाबदारीने वागावे, असे प्रतिपादन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश दिपक धोळकिया यांनी राष्ट्रीय युवा दिनानिमित्त आयोजित एका कार्यक्रमात केले. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण व श्री हरीकिशनजी बजाज मेमोरियल माहेश्वरी शिक्षण विकास संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने रविवारी (ता. १२) जानेवारी रोजी राष्ट्रीय युवा दिनानिमित्य गोपाल एज्युकेशन सेंटर नांदेड येथे युवकांसाठी "वाहतुकीचे नियम, रॅगींग तसेच मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा" या विषयावर कायदेविषयक शिबीराचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष म्हणून प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश दिपक धोळकिया होते. तर प्रमुख वक्ते म्हणून न्यायाधीश आर. एस. करंकाळ (दिवाणी न्यायाधीश वरीष्ठ स्तर), मुख्य न्यायदंडाधिकारी एस. बी. हिवाळे, जिल्हा विधीसेवा प्राधिकरणचे सचिव तथा न्यायाधीश आर. एस. रोटे, न्यायाधीश मुद्दस्सर नदीम, वाहतुक शाखेचे संतोष केदासे यांची उपस्थिती होती. हेही वाचा - मुलाच्या निधनाचा विरह, मातेने सोडला प्राण.... राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणचा उपक्रम प्रारंभी उपस्थितांनी राजमाता जिजाऊ व स्वामी विवेकानंद यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण केले.

या प्रसंगी राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाचे "नालसा गीत" व विविध व्हिडिओ क्लिपचे सादरीकरण करण्यात आले. तसेच सहायक पोलीस निरीक्षक संतोष केदासे यांनी विद्यार्थ्यांना वाहतुकीचे नियम पालन करण्याबद्दल माननीय न्यायाधीश यांच्यासमोर शपथ दिली. उपस्थित सर्व विद्यार्थ्यांनी शपथ घेतल्यावर कायद्याचे पालन करण्याची हमी दिली. यांची होती उपस्थिती यावेळी माहेश्वरी शिक्षण विकास संस्थेचे गोपाललाल लोया, डॉ. राजेंद्र मुंदडा, प्रा. किशनप्रसाद दरक, ओमप्रकाश इन्नानी, रमेश डागा, संजय सारडा, कैलाश राठी, ॲड. दीपा बियाणी, दुर्गाप्रसाद तोष्णीवाल, गोवर्धन बियाणी, गोपाल बियाणी, लक्ष्मीकांत लोया, पीटीएचे आर. बी. जाधव, कैलास राठोड, सय्यद श्री सय्यद आदींची उपस्थिती होती. प्रास्ताविक न्यायाधीश आर. एस. रोटे यांनी केले.

