Murud Crime : मुरुडच्या अवैध व्यवसायावर पोलीस महानिरीक्षकांच्या पथकाची धाड; पोलिसाच्या नातेवाईकासह नऊ व्यक्तीवर गुन्हा दाखल

मुरुड - येथील विविध अवैध व्यवसायांबाबत 'दैनिक सकाळ'ने वृत्त प्रकाशित करताच नांदेड पोलीस महानिरीक्षकांच्या पथकाने मुरुड पोलिसांसह तातडीने धडक कारवाई करत अवैध दारू विक्री करणाऱ्या पोलिसांच्या एका नातेवाईकांच्या अड्ड्यासह व भर बाजारात चालणाऱ्या मटका , जुगार अड्ड्यावर छापे टाकले. यात जवळपास दोन लाख रुपयाचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून नऊ आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..मुरुडमध्ये बऱ्याच दिवसापासून अवैध धंदे मोठ्या प्रमाणात सुरू होते. भर बाजारात उघडपणे चालणाऱ्या मटका बुकीसह अवैध दारू विक्रीवर करणाऱ्यांवर पोलिसांचा अंकुश राहिला नव्हता. याबाबत' दै. सकाळ' ने 'लपून छपून' चा जुगार आता उघड्यावर... या मथळ्याखाली ता. 24 एप्रिल रोजी वृत्त प्रकाशित केले होते. यानंतरही मुरुड पोलिसांनी याकडे जाणून-बुजून दुर्लक्ष केले होते..अखेर आज नांदेड परिसराचे पोलीस महानिरीक्षक शहाजी उमाप यांच्या पथकाने आठवडी बाजारात चालणाऱ्या मटका व जुगार अड्ड्यावर धाड टाकली. पोलिसांनी छापा टाकून जुगार साहित्य, रोख रक्कम व मोबाईल असा एकूण १ लाख ७ हजार १६० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. या प्रकरणात काही आरोपींना ताब्यात घेण्यात आले असून एक आरोपी पोलिसांची चाहूल लागताच पसार झाल्याचे सांगण्यात आले..या बाबत मुरुड पोलिसांनी गोविंद नरवडे, रा. पळसप, ता. जिल्हा धाराशिव, किशोर लोंढे रा. आवाड सिरपुरा, ता. कळंब, जिल्हा धाराशिव, रमेश सुरवसे, रा. रमाईनगर, मुरुड, आझाद शेख, रा. शिवाजीनगर, मुरुड, राजू शेख, रा. दत्तनगर, मुरुड, बळवंत कणसे, सतीश खराडे, सचिन नागटिळक सर्व रा. मुरुड, ता. जिल्हा लातूर. यांच्या विरुद्ध गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे..तसेच या पथकाने विश्व फॅमिली रेस्टॉरंट परिसरात छापा टाकून अवैधरित्या विक्री होत असलेल्या विविध कंपन्यांच्या बियर व विदेशी मद्याच्या बाटल्या तसेच रोख रक्कम असा एकूण ९४ हजार ३४० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. याबाबत पोलीस स्टेशन मुरुड येथे महाराष्ट्र दारूबंदी कायद्यान्वये विशाल किशन अंधारे (रा. शिवाजीनगर, मुरुड) याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सदरील दारू विक्रेता एका पोलिस कर्मचाऱ्याचा नातेवाईक असल्याचे समजते. पोलीस महानिरीक्षकांच्या पथकाने केलेल्या या कारवाईमुळे स्थानिक पोलिसांना हाताशी धरून अवैध व्यवसाय करणाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. दै सकाळमध्ये प्रकाशित झालेल्या वृत्तानंतर पोलिसांनी तत्काळ कारवाई केल्याने नागरिकांमधून समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे.