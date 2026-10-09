Ganja Farm Seized : गाढेजळगाव शिवारात गांजाची शेती उघड; ४३० झाडे जप्त, १८ लाख १९ हजार ५०० रुपयांचा मुद्देमाल, शेतकरी आरोपीला अटक

- बाळासाहेब काळेकरमाड - छत्रपती संभाजीनगर तालुक्यातील गाढेजळगाव शिवारात कपाशीच्या पिकाआड गांजाची लागवड केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. करमाड पोलिसांनी शुक्रवारी (ता. ९) सकाळी गोपनीय माहितीच्या आधारे कारवाई करीत गांजाची लहान-मोठी ४३० झाडे जप्त केली. या झाडांचे एकूण वजन ७२ किलो ७८० ग्रॅम असून, त्यांची अंदाजित किंमत १८ लाख १९ हजार ५०० रुपये आहे. याप्रकरणी शेतकरी श्रीराम रघुनाथ कोरडे (वय ५०, रा. गाढेजळगाव) याला अटक करण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली..गाढेजळगाव शिवारातील गट क्रमांक ३३३ मधील शेतात गांजाची लागवड केल्याची गोपनीय माहिती करमाड पोलिसांना मिळाली होती. त्यानुसार पोलीस निरीक्षक सम्राटसिंग राजपूत यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना माहिती देऊन कारवाईची तयारी केली. त्यानंतर पोलीस पथक, फॉरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशाळेचे (एफएसएल) अधिकारी आणि पंचांच्या उपस्थितीत संबंधित शेतात छापा टाकण्यात आला. पाहणीदरम्यान कपाशीच्या पिकामध्ये तीन ते चार फूट उंचीची गांजाची झाडे लावल्याचे आढळून आले..पोलिसांनी पंचांसमक्ष गांजाची ४३० झाडे उपटून जप्त केली. इलेक्ट्रॉनिक वजनकाट्याद्वारे त्यांचे वजन करण्यात आले. नमुने प्रयोगशाळेतील तपासणीसाठी स्वतंत्र ठेवून उर्वरित झाडे पोत्यांमध्ये भरून सीलबंद करण्यात आली. या प्रकरणी कोरडे याच्याविरुद्ध अमली पदार्थ प्रतिबंधक कायदा (एनडीपीएस) १९८५ मधील संबंधित कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..महसूल व पोलिस अधिकाऱ्यांकडून पाहणीगांजाची लागवड उघडकीस आल्यानंतर तहसीलदार शिवानंद बिडवे, मंडळ अधिकारी संतोष लोळगे आणि उपविभागीय पोलीस अधिकारी पूजा नांगरे यांनी संबंधित शेताची पाहणी केली. या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेऊन महसूल व पोलीस यंत्रणेकडून घटनास्थळाची माहिती घेण्यात आली. पोलीस निरीक्षक सम्राटसिंग राजपूत यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलीस निरीक्षक गोकुळ ठाकूर व करमाड पोलीस पथकाने ही कारवाई केली. या प्रकरणाचा पुढील तपास करमाड पोलीस करीत आहेत. शेतात गांजाची लागवड करण्यामागे आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, तसेच त्याची विक्री करण्याचे नियोजन होते का, याचा तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.