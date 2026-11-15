Gangapur Police: गंगापूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत गोवंश जनावरांची अवैध वाहतूक करताना वाहन जप्त; चार जणांवर गुन्हा दाखल

-राजेंद्र व्यासगंगापूर : गंगापूर येथील पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत गोवंश जनावरांची निर्दयीपणे आणि विनापरवाना अवैध वाहतूक केल्याप्रकरणी गंगापूर पोलीस ठाण्यात चार जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही कारवाई शनिवार (ता. १४) रोजी करण्यात आली असून, पोलिसांनी ३ लाख १५ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...या प्रकरणातील फिर्यादी मधुकर रंगनाथ मोरे (वय ५६ वर्ष, पोलीस उपनिरीक्षक, पोलीस ठाणे गंगापूर) यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, नेवरगाव ते वाहेगाव जाणाऱ्या रोडवर सेंटमेरी हायस्कूलजवळ गंगापूर येथे १४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी दुपारी २.२० वाजेच्या सुमारास हा प्रकार उघडकीस आला. .आरोपींनी टाटा कंपनीच्या एसीई छोट्या हत्ती वाहनात (क्रमांक MH 23 W 0278) तीन गोवंश जनावरे दाटीवाटीने, अमानुषपणे आणि कोणत्याही प्रकारच्या पाण्याची सुविधा न देता निर्दयीपणे बांधून विनापरवाना कत्तल करण्यासाठी वाहतूक केली..\rया प्रकरणी पोलिसांनी कुणाल मिनू अल्हाट, मिनू मोतीराम अल्हाट (दोघे रा. मांजर ता. गंगापूर जि. छत्रपती संभाजीनगर), शाहीद शरीफ कुरेशी (रा. नेवरगाव) आणि अल्ताफ तांब्र सय्यद (रा. गंगापूर) या चार आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. .Success Story: दिवसा शिक्षण, रात्री सफाईचे काम; जिद्दीने मिळवली सूक्ष्मजीवशास्त्राची पदवी, कोथरूडच्या रेश्माचा प्रेरणादायी प्रवास...या कारवाईत २५ हजार रुपये किमतीची असलेली काळ्या रंगाची गाय, २० हजार रुपये किमतीची एक लाल रंगाची जर्सी जातीची गाय, २० हजार रुपये किमतीची काळ्या रंगाची जर्सी गाय आणि २ लाख ५० हजार रुपये किमतीचे छोटे हात्ती वाहन असा एकूण ३ लाख १५ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक जाधव हे करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.