Jalna Tragedy: बेकायदेशीर वीजतारेमुळे पशुपालकाचे ₹७५ हजारांचे नुकसान; तीर्थपुरी पोलिसांत गुन्हा दाखल

अशोक चांगले सुखापुरी: शेतातील पिकांचे संरक्षण करण्यासाठी शेताच्या बांधावर लावलेली बेकायदेशीर वीजप्रवाहाची तार दोन पशुपालकाच्या सहा शेळ्यांसाठी मृत्यूचा सापळा ठरली. रुई शिवारातील गट क्रमांक १४५ मध्ये विजेच्या तारेला स्पर्श झाल्याने सहा शेळ्यांचा जागीच मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना २९ जुलै रोजी दुपारी घडली. या घटनेत पशुपालक संतोष लहू मुळे व संतोष बिडे यांचे अंदाजे ७५ हजार रुपयांचे नुकसान झाले आहे. याप्रकरणी तीर्थपुरी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे..शेळ्या चारण्यासाठी गेले अन् काळाने घाला घातलाफिर्यादी संतोष मुळे हे शेती व्यवसायासोबत शेळीपालन करतात. नेहमीप्रमाणे ते आपल्या शेळ्यांना चारण्यासाठी रुई शिवारातील शेतात घेऊन गेले होते. सकाळपासून शेळ्या चारल्यानंतर दुपारी त्यांना पाणी पाजून परत घेऊन जात असताना शेताच्या बांधावर असलेल्या विद्युत तारांच्या संपर्कात सहा शेळ्या आल्या. वीजप्रवाहाचा जोरदार धक्का बसल्याने त्या जागीच कोसळल्या. काही वेळातच सहाही शेळ्यांचा मृत्यू झाल्याचे निदर्शनास आले.घटना लक्षात येताच मुळे यांनी आरडाओरड केली. परिसरातील शेतकरी व नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. मात्र तोपर्यंत सहाही शेळ्यांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेमुळे पशुपालक संतोष मुळे व संतोष बिडे यांना मोठा आर्थिक धक्का बसला आहे.. Gadchiroli Flood: पुरात अडकलेल्या अधिकाऱ्याचे वाचवले प्राण.शेतरक्षणाच्या नावाखाली जीवघेणा प्रकार?फिर्यादीच्या तक्रारीनुसार, सतीश शंकर बनकर (रा. बनगाव, ता. अंबड) यांनी शेतातील पिकांचे संरक्षण करण्यासाठी शेताच्या बांधावर विद्युत प्रवाहाची तार लावली होती, असा आरोप आहे. ही तार जनावरे व इतर प्राण्यांच्या संपर्कात येण्याची शक्यता असतानाही सुरक्षिततेची कोणतीही उपाययोजना करण्यात आली नसल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.शेतातील पिकांचे संरक्षण करणे गरजेचे असले तरी त्यासाठी अशा पद्धतीने विद्युत प्रवाह सोडल्यास माणसांसह जनावरांच्या जीवितालाही मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे या घटनेने परिसरातील शेतकरी आणि पशुपालकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे..₹७५ हजारांचे नुकसानसंतोष मुळे यांच्या सहा शेळ्यांचा मृत्यू झाल्याने त्यांचे अंदाजे ₹७५ हजारांचे नुकसान झाल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबांसाठी शेळीपालन हा उत्पन्नाचा महत्त्वाचा आधार आहे. त्यामुळे सहा शेळ्यांचा एकाचवेळी मृत्यू झाल्याने मुळे कुटुंबावर आर्थिक संकट कोसळले आहे..Pune Rain Alert : पुढचे २४ तास महत्त्वाचे! पुण्यासह उत्तर महाराष्ट्रात मुसळधार पावसाचा इशारा; नाशिक, धुळे जळगावला रेड अलर्ट.तीर्थपुरी पोलिसांत गुन्हा दाखलया घटनेप्रकरणी संतोष लहू मुळे यांच्या फिर्यादीवरून तीर्थपुरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक १७६/२०२६, कलम ३२५ बीएनएस अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी घटनेची नोंद घेऊन तपास सुरू केला असून, संबंधित व्यक्तीची चौकशी करून पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे..जीवघेण्या विद्युत सापळ्यांवर कारवाईची मागणीशेतातील पिकांचे संरक्षण करण्यासाठी काही ठिकाणी अनधिकृतपणे विद्युत प्रवाह सोडण्याचे प्रकार घडत असल्याच्या तक्रारी ग्रामीण भागातून वेळोवेळी समोर येतात. मात्र अशा प्रकारामुळे शेतात जाणारे शेतकरी, मजूर, पशुपालक तसेच जनावरांच्या जीविताला धोका निर्माण होतो.रुई परिसरातील या घटनेनंतर शेताच्या बांधावर अनधिकृतपणे वीजप्रवाह सोडून सापळे लावणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, तसेच अशा धोकादायक विद्युत जोडण्यांची तपासणी करून त्या तत्काळ बंद कराव्यात, अशी मागणी शेतकरी व पशुपालकांकडून होत आहे.दरम्यान, या घटनेत नेमकी विद्युत तार कशा पद्धतीने जोडण्यात आली होती, तिचा वीजप्रवाहाचा स्रोत कोणता होता आणि संबंधित व्यक्तीने कोणती सुरक्षा उपाययोजना केली होती, याचा तपास पोलिसांकडून सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.