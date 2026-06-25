मराठवाडा

Kalamb Crime : कळंब येथे तब्बल ५९ लाखांचा अवैध गुटखा व तंबाखूजन्य साठा जप्त

कळंब जिल्ह्यात अवैध व्यवसायांविरोधात सुरू असलेल्या विशेष मोहिमेअंतर्गत कळंब पोलिसांनी केली मोठी कारवाई.
Illegal Gutkha and Tobacco Stock Worth ₹59 Lakh Seized in Kalamb

Illegal Gutkha and Tobacco Stock Worth ₹59 Lakh Seized in Kalamb

sakal

दिलीप गंभिरे
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कळंब - जिल्ह्यात अवैध व्यवसायांविरोधात सुरू असलेल्या विशेष मोहिमेअंतर्गत कळंब पोलिसांनी मोठी कारवाई करत डिकसळ येथील प्रभाकर भैरू चौधरी यांच्या घरात साठवून ठेवलेला तब्बल ५९ लाख २३ हजार १२८ रुपयांचा अवैध गुटखा व प्रतिबंधित तंबाखूजन्य पदार्थांचा साठा जप्त केला. या कारवाईमुळे अवैध गुटखा विक्रेत्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

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