Kalamb Crime : कळंब येथे तब्बल ५९ लाखांचा अवैध गुटखा व तंबाखूजन्य साठा जप्त

कळंब - जिल्ह्यात अवैध व्यवसायांविरोधात सुरू असलेल्या विशेष मोहिमेअंतर्गत कळंब पोलिसांनी मोठी कारवाई करत डिकसळ येथील प्रभाकर भैरू चौधरी यांच्या घरात साठवून ठेवलेला तब्बल ५९ लाख २३ हजार १२८ रुपयांचा अवैध गुटखा व प्रतिबंधित तंबाखूजन्य पदार्थांचा साठा जप्त केला. या कारवाईमुळे अवैध गुटखा विक्रेत्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार बुधवार (ता.२४) रोजी मिळालेल्या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी तालुक्यातील डिकसळ येथील प्रभाकर भैरुबा चौधरी यांच्या घरातील एका खोलीवर दोन पंचांच्या उपस्थितीत छापा टाकला. या छाप्यात महाराष्ट्र राज्यात प्रतिबंधित असलेला तसेच मानवी आरोग्यास अपायकारक ठरणारा गुटखा आणि विविध तंबाखूजन्य पदार्थांचा मोठा साठा आढळून आला..चौकशीदरम्यान घरमालक श्री चौधरी यांनी संबंधित खोली मागील एक महिन्यापासून गणेश भिकाजी घेवारे रा.डिकसळ यांना भाडेतत्त्वावर दिल्याचे सांगितले.तपासात जप्त करण्यात आलेला प्रतिबंधित साठा हा गणेश घेवारे यांचाच असल्याचे निष्पन्न झाले.छाप्यामध्ये सम्राट पान मसाला, गोवा १००० गुटखा, तारा सुगंधित पान मसाला, सिग्नेचर पान मसाला, ॲक्शन-७, के.आर. १००० गुटखा, रत्नछाप, माणिकचंद पान मसाला, शिमला गुटखा, एलसीसी १००० जाफरानी जर्दा, एमसी, एबी, टीटीएस, आरके वर्ल्ड, सोसायटी पान मसाला आदी विविध कंपन्यांच्या गुटखा व सुगंधित तंबाखूजन्य पदार्थांचे हजारो पुडे एकूण ५९ लाख २३ हजार १२८ रुपये किमतीचा गुटखा जप्त करण्यात आला..जप्त मुद्देमाल कळंब पोलीस ठाण्यात जमा करण्यात आला असून, अन्न सुरक्षा व मानके कायद्यान्वये पुढील कायदेशीर कारवाईसाठी अन्न व औषध प्रशासन, धाराशिव यांच्याकडे पाठविण्यात आला आहे. ही कारवाई पोलीस अधीक्षक रितु खोखर, अपर पोलीस अधीक्षक सचिन पांडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली व पोलीस उपअधीक्षक अमोल मोहिते यांच्या नेतृत्वाखाली कळंब पोलीस ठाणे हद्दीत अवैध धंद्यांविरोधात विशेष मोहीम राबविण्यात आली होती. सहायक पोलीस निरीक्षक प्रवीण सोमवंशी, सुरेश कासुळे, पोलीस उपनिरीक्षक रामचंद्र बहुरे, सिराज पठाण तसेच आरसीपी, क्यूआरटी पथकातील अधिकारी-कर्मचारी आणि कळंब पोलीस ठाण्याच्या अंमलदारांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.