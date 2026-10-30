Ausa Crime : शेतातील शेडमध्ये सुरू होता बनावट दारूचा कारखाना! येल्लोरीत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा छापा; ५.२३ लाखांचा मुद्देमाल जप्त, दोघे ताब्यात

औसा - गावाच्या शिवारातील शेतात पत्र्याचे शेड उभारून त्यात बनावट मद्यनिर्मितीचा कारखानाच सुरू असल्याचा धक्कादायक प्रकार येल्लोरी येथे उघडकीस आला. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या पथकाने छापा टाकून हा कारखाना उद्ध्वस्त केला. या कारवाईत २ हजार ५०० लिटर स्पिरिट, मद्य बाटलीबंद करण्याची मशीन, फ्लेवरिंग एजंट, रिकाम्या काचेच्या बाटल्यांसह एकूण ५ लाख २३ हजार ३०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. याप्रकरणी दोघांना ताब्यात घेण्यात आले आहे..औसा तालुक्यातील येल्लोरी गावाच्या शिवारात एका शेतातील पत्र्याच्या शेडमध्ये बनावट मद्य तयार केले जात असल्याची गोपनीय माहिती राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे पथकाने संबंधित ठिकाणी छापा टाकला. यावेळी शेडमध्ये मद्यनिर्मितीसाठी मोठ्या प्रमाणात स्पिरिट साठवून ठेवल्याचे आढळले. तसेच तयार मद्य बाटलीबंद करण्यासाठी मशीन, इसेन्स, फ्लेवरिंग एजंट आणि १८० मिली क्षमतेच्या रिकाम्या काचेच्या बाटल्याही सापडल्या. पथकाने सर्व साहित्य जप्त करून बनावट मद्यनिर्मितीचा अड्डा उद्ध्वस्त केला..या प्रकरणी नागराज उत्तरेश्वर रिंगनकर आणि आदित्य जगन्नाथ बेंडगे (दोघे रा. येल्लोरी, ता. औसा) यांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम १९४९ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या कारखान्यात तयार होणारे बनावट मद्य कोणत्या भागात विक्रीसाठी पाठवले जात होते, त्याचे वितरक कोण होते आणि या व्यवसायामागे आणखी कोणाचे हात आहेत, याचा तपास आता सुरू आहे. त्यामुळे बनावट मद्यनिर्मितीच्या या प्रकरणातून आणखी काही धागेदोरे समोर येण्याची शक्यता आहे..राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे आयुक्त राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी भारत बास्टेवाड, सहआयुक्त प्रसाद सर्वे, विभागीय उपायुक्त डॉ. बी. एच. तडवी, अधीक्षक युवराज राठोड आणि उपअधीक्षक एम. जी. मुंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली. पुढील तपास निलंगा-३ विभागाचे दुय्यम निरीक्षक डी. डी. साळवी करीत आहेत..नागरिकांच्या जिवाशी खेळ!बनावट मद्यनिर्मिती हा केवळ बेकायदा व्यवसाय नसून नागरिकांच्या आरोग्य आणि जीविताला धोका निर्माण करणारा गंभीर प्रकार आहे. मद्यनिर्मितीत वापरल्या जाणाऱ्या स्पिरिटमध्ये विषारी रसायनांची भेसळ असल्यास विषबाधा होण्याची शक्यता असते. विशेषतः मिथेनॉलची भेसळ झाल्यास दृष्टी जाणे, अवयव निकामी होणे, प्रसंगी मृत्यूही ओढवू शकतो. त्यामुळे येल्लोरीतील या कारखान्याचा पर्दाफाश झाल्यानंतर बनावट मद्याच्या विक्रीचे जाळे शोधून काढण्याचे मोठे आव्हान उत्पादन शुल्क विभागासमोर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.