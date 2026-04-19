मराठवाडा

Illegal Sand Mining: माहूरच्या सायफळ-लांजी घाटांवर कोट्यवधींचे अवैध वाळू उत्खनन; तहसीलदार ‘गांधारी’ भूमिकेत

सायफळ-लांजी घाटांवर नियमबाह्य यांत्रिकी वाळू उत्खनन; पर्यावरणाचा समतोल धोक्यात, महसूल-पोलिस यंत्रणांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
माहूरमध्ये वाळू माफियांचा हैदोस! पैनगंगेचे पात्र 'पोकलेन'ने ओरबाडले; तहसीलदारांच्या 'गांधारी' भूमिकेवर संताप, नायगावसारखी कारवाई कधी?

Sakal

साजिद खान
Updated on

माहूर (जिल्हा नांदेड) : माहूर तालुक्यातील सायफळ,तसेच लांजी नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या बेकायदेशीर वाळू उपशामुळे पर्यावरणीय समतोल धोक्यात आला असून संबंधित यंत्रणांच्या भूमिकेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.वाळू घाटांचे अधिकृत लिलाव पूर्ण झाले असले तरी प्रत्यक्षात नियमांना हरताळ फासून यांत्रिक पद्धतीने दिवस रात्र उत्खनन सुरू असल्याचे वास्तव आहे.

माहूर: सायफळ पैनगंगा घाटात यांत्रिकी ट्रेझर बोटि आणि पोखलेन मशीन द्वारे बेकायदेशीर वाळू उत्खनन केली जात आहे त्याचे जीपीएस लोकेशन प्रणाली मधील छायाचित्र.

Marathwada
Land Acquisition
sand
River
Excavated
Excavation
Illegal money lending
illegal assets discovery

