Illegal Sand Mining: माहूरच्या सायफळ-लांजी घाटांवर कोट्यवधींचे अवैध वाळू उत्खनन; तहसीलदार ‘गांधारी’ भूमिकेत

माहूर (जिल्हा नांदेड) : माहूर तालुक्यातील सायफळ,तसेच लांजी नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या बेकायदेशीर वाळू उपशामुळे पर्यावरणीय समतोल धोक्यात आला असून संबंधित यंत्रणांच्या भूमिकेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.वाळू घाटांचे अधिकृत लिलाव पूर्ण झाले असले तरी प्रत्यक्षात नियमांना हरताळ फासून यांत्रिक पद्धतीने दिवस रात्र उत्खनन सुरू असल्याचे वास्तव आहे.माहूर: सायफळ पैनगंगा घाटात यांत्रिकी ट्रेझर बोटि आणि पोखलेन मशीन द्वारे बेकायदेशीर वाळू उत्खनन केली जात आहे त्याचे जीपीएस लोकेशन प्रणाली मधील छायाचित्र..नदीच्या पात्रात ट्रेझर बोटींच्या माध्यमातून वाळू काढली जात असून,जेसीबी व पोकलँडसारख्या अवजड यंत्रसामग्रीचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होत असल्याची वास्तव चित्र पाहायला मिळत आहे.अनियंत्रित उत्खननामुळे नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहात बाधा येत असून पात्र अधिक खोल होत आहे.परिणामी किनाऱ्यांची झपाट्याने धूप होऊन भविष्यात जल संकट व जैव विविधता धोक्यात येण्या सारख्या समस्या उद्भवण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.शासनाने घालून दिलेल्या अटी व पर्यावरणीय निकषांचे उघडपणे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप होत आहे.महसूल विभागातील अधिकारी तहसीलदार,मंडळ अधिकारी,ग्राम महसूल अधिकारी,यांच्याकडून या प्रकाराकडे जाणीव पूर्वक दुर्लक्ष होत असल्याचा संताप नागरिकांतून व्यक्त होत आहे.एवढ्या व्यापक प्रमाणावर सुरू असलेले उत्खनन अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास येत नसल्याचे मानणे कठीण असल्याचे व तसेच पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील असलेल्या नदीपात्रातील अशा अनियमित उत्खननावर तातडीने अंकुश ठेवावा,अन्यथा भविष्यात गंभीर दुष्परिणामांना सामोरे जावे लागेल,असा इशारा पर्यावरणप्रेमीकडून देण्यात येत आहे..️पर्यावरणाचा ऱ्हास; कोट्यावधी रुपयाची वाळू चोरीला... तहसीलदार मात्र मौनलिलाव झालेल्या वाळू घाटावरून प्रत्यक्ष ताबा दिलेल्या क्षेत्रातून सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या निगराणी मध्ये कामगारांच्या माध्यमातून वाळू उत्खनन करून जीपीएस ट्रॅकर असलेल्या वाहनाद्वारे महा खनिज अँप मध्ये नोंद करून रॉयल्टी पावती सोबत बाळगून वाळू वाहतूक करण्यात यावी असा नियम आहे.प्रत्यक्षात मात्र ट्रेझर बोटिंद्वारे जेसीबी आणि पोकलेन मशीनच्या सहाय्याने ताबा दिलेल्या क्षेत्राव्यतिरिक्त पाण्याच्या प्रवाहातून वाळूचे उत्खनन केले जात आहे.नमूद उत्खननाच्या परिमानापेक्षा कितीतरी जास्त पटीने उत्खनन दररोज केले जात आहेत,एवढेच नव्हे तर रॉयल्टी पावती शिवाय वाळूची वाहतूक जीपीएस ट्रॅकर नसलेल्या वाहनातून केली जात असताना महसूल चा कुठलाही कर्मचारी पावती तपासत नाही,नदीपत्रातील यांत्रिकी उत्खनन थांबवत नाही.सीसीटीव्ही कॅमेरे लावलेले नाहीत.इतक्या मोठ्या प्रमाणात अनियमितता असताना तहसीलदार मात्र गांधारीच्या भूमिकेत का आहेत? हे कढण्यास मार्ग नाही.पर्यावरणाचा ऱ्हास होऊन कोट्यावधी रुपयाची वाळू चोरली जात असताना माहूरचे तहसीलदार कंत्राटदारांच्या चेलेचपाट्यांना अद्दल घडवतील का? नियम बाह्य यांत्रिकी वाळू उत्खनन व वाहतूक नियमानुसार होईल काय? असे एक ना अनेक प्रश्न तहसीलदारांच्या निष्क्रिय कार्यपद्धतीमुळे समोर येत असून जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस विभाग माहूर तालुक्यातील वाळू चोरीचे गैरप्रकाराकडे लक्ष देतील का असा प्रश्न येथील नागरिक करत आहेत..️बातमी लागली की 'अधिकाऱ्यांची चांदी'माहूर तालुक्यातील बेसुमार यांत्रिकी वाळू उत्खनन व वाहतूक संदर्भात दैनिक सकाळमध्ये वृत्त मालिका सुरू चालविली जात आहे,अशात बातमी लागल्यानंतर महसूल आणि पोलीस विभागाचे अधिकारी सायफळ आणि लांजी घाटावर भेट देतात व थातूरमातूर कारवाई करून सोपस्कार पूर्ण करत आहेत.काल किनवट उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाच्या एका अधिकाऱ्याने तर चक्क सायफळ घाटावर भेट दिल्यानंतर नियमबाह्यरित्या वाळू वाहतूक करणारे नऊ वाहन अडविले,त्यांच्याकडे रॉयल्टीही नव्हती अशी खात्री लाईट माहिती असून तरी देखील ते अधिकाऱ्याने संबंधित वाहनावर कुठलीही कारवाई न करता हितसंबंध जोपासल्याची चर्चा आहे..️इज्जतगाव परिसरात स्फोटकाने यांत्रिकी ट्रेझर बोटी नष्ट...नायगाव तालुक्यातील इज्जतगाव परिसरात गोदावरी नदीपात्रात अलीकडेच पोलिसांनी धाड टाकून मोठ्या प्रमाणात कारवाई केली होती.कुंटूर व बिलोली पोलिसांनी संयुक्तपणे केलेल्या या कारवाईत कोट्यवधींचे साहित्य जप्त करून तसेच यांत्रिकी ट्रेझर बोटी स्फोटकाने उडवून देत नष्ट करून नऊ आरोपींविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले.या पार्श्वभूमीवर माहूर तालुक्यातील लांजी व सायफळ घाटांवर अशाच प्रकारची कठोर पावले केव्हा उचलली जाणार, याकडे लक्ष लागले आहे.