Jalna: ग्रामस्थांनी रोखले वाळूचे चार हायवा; अवैध उपसा रोखण्याची मागणी, शहागड -पैठण रस्त्यावर तणाव

अंकुशनगर: अंबड तालुक्यातील साष्टपिंपळगाव- २ वाळू घाटातून वाळूचा अवैध उपसा सुरू असल्याचा आरोप करून ग्रामस्थांनी मंगळवारी (ता. २६) शहागड -पैठण रस्त्यावर चार तास अनेक हायवा अडवून धरले. ओव्हरलोड वाळू वाहतूक करणाऱ्या हायवांचे तत्काळ मोजमाप करून संबंधितांवर कारवाई करा, अशी मागणी कॉल करून महसूल आणि पोलिस प्रशासनालाही केली. मात्र, कोणताच प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर वाळूमाफियांनी दमदाटी करून आपली वाहने पळवून नेली..साष्टपिंपळगाव- २ या वाळू घाटातून पोकलेन व जेसीबी मशीनच्या सहाय्याने मोठ्या प्रमाणात अवैध वाळू उपसा केला जात आहे. याचबरोबर ओव्हरलोड वाळू वाहतूक करणाऱ्या हायवा वाहनांमुळे रस्त्यांची दुरवस्था होत असून अपघाताचा धोका वाढला आहे..या पार्श्वभूमीवर साष्टपिंपळगाव येथील नागरिकांनी शहागड -पैठण रोडवर टेंडरमधून येणारे वाळूचे हायवा सकाळी ९ ते दुपारी एकपर्यंत अडवून धरले. दरम्यान, या आंदोलनामुळे मार्गावर तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, नियम धाब्यावर बसवून रात्रंदिवस वाळू उपसा सुरू असून महसूल प्रशासन व संबंधित विभागाकडून याकडे दुर्लक्ष होत आहे. मोठ्या यंत्रसामग्रीच्या सहाय्याने नदीपात्राचे नुकसान होत असल्याने ग्रामस्थ, साटपिंपळगाव पर्यावरणीय धोका वाढत असल्याचाही आरोप करण्यात आला.."साष्टपंपळगावच्या अनुषंगाने माझ्यापर्यंत अद्याप कुठलीही तक्रार आलेली नाही. टीम पाठवून मी या गोष्टीची खातरजमा करते. ग्रामस्थ आणि प्रशासन अशा दोन्ही बाजू तपासून पाहाव्या लागतील."- आशिमा मित्तल, जिल्हाधिकारी."मी ५० ते ६० गावकऱ्यांसह साटपिंपळगाव - २ या वाळू घाटातून सहा- सात हायवा ओव्हरलोड वाळू घेऊन जात असताना अडवले. त्यानंतर जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, गोंदी ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक आणि महसूल पथक यांना मेसेज व फोन केले. मात्र. कोणीही आम्हाला सहकार्य केले नाही. उलट तुमच्या जिवाला धोका होईल. असे उच्चपदस्थ अधिकारी यांनी मला मेसेज केला. त्यानंतर वाळूमाफियांची टोळी मोठ्या प्रमाणात आल्यानंतर आम्हाला धमक्या देऊन वाहने पळवून नेली."- शहादेव औटे.