Parbhani News: गोदापात्रातून जेसीबीने वाळूचा अवैध उपसा; वाळूमाफियांकडून ओरबडणे सुरूच; महसूल विभागाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

मानवत: तालुक्यातील वांगी शिवारातील गोदापात्रातून मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या वाळूच्या अवैध उपशामुळे पर्यावरणीय संतुलन धोक्यात आले आहे. या प्रकारामुळे स्थानिक नागरिक, शेतकऱ्यांत तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. .मार्चपासून सुरू झालेल्या या प्रकारात वाळूमाफिया जेसीबी, पोकलेन व इतर यांत्रिक साधनांद्वारे पर्यावरण संकटात टाकत आहेत. रात्री मोठ्या प्रमाणावर वाळू उपसा सुरू असतो. नदीकाठावरून रोज शेकडो ब्रास वाळूची वाहतूक होत असून अनेक ट्रॅक्टर व डंपर विनापरवाना धावत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे..यामुळे नदीपात्र अधिक खोल होत असून भविष्यात पूरस्थिती आणि भूजलपातळीवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. जेसीबीच्या साहाय्याने उपसा होत असल्याने नदीपात्रात मोठमोठे खड्डे निर्माण झाले आहेत. 'नियमांची उघडपणे पायमल्ली होत असताना महसूल, खनिकर्म आणि पर्यावरण विभागाचे अधिकारी कारवाई का करत नाहीत, असा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत. संबंधित यंत्रणांच्या संगनमतामुळेच वाळूचा अवैध उपसा सुरू असल्याची चर्चा आहे..अनेकदा तक्रारी देऊनही ठोस कारवाई होत नसल्याने नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. नदीपात्राचे पर्यावरणीय सर्वेक्षण करावे, ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत पंचनामा करून अहवाल जाहीर करावा अशी मागणी वाढली आहे..ठेकेदाराला बजावली नोटीसजिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी बुधवारी (ता. सहा) वांगी येथील वाळू धक्क्याच्या ठेकेदाराला कारणे दाखवा नोटीस बजावली. त्यात वाळूघाट परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवून चित्रण या कार्यालयास देणे, वाळू उत्खनन, विक्री व वाहतूक याबाबतचा दैनंदिन हिशेब, नोंदवही सादर करणे, वाळू वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या वाहनांची माहिती सादर करणे. या अटी शर्तीचे पालन झाले की नाही यासंदर्भात २४ तासांत खुलासा करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी बजावले आहेत. खुलासा न केल्यास अनामत रक्कम जप्त करण्याचा इशारा नोटीसद्वारे देण्यात आला.