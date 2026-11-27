पैठण - गोदावरी नदीपात्रातून विनापरवाना वाळूची चोरी करून वाहतूक करण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या पाच हायवा वाहनांवर पैठण पोलिसांनी कारवाई केली. गुरुवारी (ता. २७) मध्यरात्री तुळजापूर शिवारात ही कारवाई करण्यात आली. यामध्ये पाच हायवा वाहनांसह वाळू असा एकूण एक कोटी ५० लाख ५० हजार रुपयांचा मुद्देमाल पोलिसांनी जप्त केला. या प्रकरणी पाच जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..अटक करण्यात आलेल्या आरोपींमध्ये अकतर अफसर शेख (वय ३६, रा. भांबेरी, ता. अंबड), रामेश्वर दत्ता पाचुंदे (वय ३७, रा. गुंडेवाडी, ता. अंबड), प्रविण शांताराम बीळे (वय २८, रा. मुकुंदवाडी, छत्रपती संभाजीनगर), समीर सुभाण शेख (वय २८, रा. चन्नापुरी, ता. अंबड) आणि सलमान समीम पठाण (वय २९, रा. पिंपळवाडी पिराची, ता. पैठण) यांचा समावेश आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी मध्यरात्री १२ वाजण्याच्या सुमारास तुळजापूर शिवारातील गोदावरी नदीकडे जाणाऱ्या मायनर तीनचारी रस्त्यावर पाच हायवा वाहनांमधून विनापरवाना वाळूची वाहतूक केली जात असल्याची माहिती मिळाली. पोलिसांना पाहताच चालकांनी वाहनांमधील वाळू रस्त्याच्या बाजूला खाली केली. मात्र, पोलिसांनी पाचही वाहने ताब्यात घेतली. प्रत्येक वाहनाची अंदाजे किंमत ३० लाख रुपये असून, दोन वाहनांजवळ सुमारे पाच ब्रास वाळू आढळली..या कारवाईत पाच हायवा वाहनांची किंमत एक कोटी ५० लाख रुपये, तर वाळूची किंमत ५० हजार रुपये असा एकूण एक कोटी ५० लाख ५० हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.या प्रकरणी पोलीस कर्मचारी राजेंद्र जिवडे यांच्या फिर्यादीवरून भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ३०३ (२), ६२ तसेच गौण खनिज कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस निरीक्षक महादेव गोमारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक सारंग यादव पोलीस हवालदार राजेंद्र जिवडे, लक्ष्मण पुरी , राऊत, पोलीस अंमलदार दुबाले, पाटेकर, चव्हाण यांनी ही कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.