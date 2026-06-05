मराठवाडा

Sukhapuri Crime : अवैधरित्या वाळू वाहतूक! 64.75 लाखांचा मुद्देमाल जप्त, वाळू चोरीचे 3 गुन्हे दाखल

गोंदी पोलीस ठाणे व महसूल विभागाने संयुक्तपणे केलेल्या धडक कारवाईत अवैधरित्या वाळू वाहतूक करणाऱ्या 3 हायवा व 1 ट्रॅक्टरवर केली कारवाई.
Illegal Sand Transportation Busted three hyva seized

Illegal Sand Transportation Busted three hyva seized

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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- अशोक चांगले

सुखापुरी - गोंदी पोलीस ठाणे व महसूल विभागाने संयुक्तपणे केलेल्या धडक कारवाईत अवैधरित्या वाळू वाहतूक करणाऱ्या 3 हायवा व 1 ट्रॅक्टरवर कारवाई करून एकूण 64 लाख 75 हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. या प्रकरणी वाळू चोरीचे तीन स्वतंत्र गुन्हे दाखल करण्यात आले असून चार आरोपींविरुद्ध कायदेशीर कारवाई सुरू आहे.

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