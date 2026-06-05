Sukhapuri Crime : अवैधरित्या वाळू वाहतूक! 64.75 लाखांचा मुद्देमाल जप्त, वाळू चोरीचे 3 गुन्हे दाखल

- अशोक चांगलेसुखापुरी - गोंदी पोलीस ठाणे व महसूल विभागाने संयुक्तपणे केलेल्या धडक कारवाईत अवैधरित्या वाळू वाहतूक करणाऱ्या 3 हायवा व 1 ट्रॅक्टरवर कारवाई करून एकूण 64 लाख 75 हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. या प्रकरणी वाळू चोरीचे तीन स्वतंत्र गुन्हे दाखल करण्यात आले असून चार आरोपींविरुद्ध कायदेशीर कारवाई सुरू आहे..प्राप्त माहितीनुसार, 1 जून ते 4 जून 2026 या कालावधीत गोदावरी नदीपात्रातून अवैधरित्या वाळू उपसा करून तिची वाहतूक केली जात असल्याची माहिती गोंदी पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी पोलीस निरीक्षक अमोल गुरले यांना मिळाली होती. त्यानुसार महसूल विभागाच्या सहकार्याने संयुक्त पथक तयार करून विविध ठिकाणी तपासणी मोहीम राबविण्यात आली.या कारवाईदरम्यान अवैध वाळू वाहतूक करणारी 3 हायवा व 1 ट्रॅक्टर ताब्यात घेण्यात आली. जप्त वाहनांसह एकूण 64 लाख 75 हजार रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला. या प्रकरणी गोंदी पोलीस ठाण्यात वाळू चोरी तसेच खाण व खनिज नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी तीन गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत..दाखल गुन्हेगुन्हा क्र. 169/2026 – कलम 303(2) बीएनएस तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या कलम 48(7) व 48(8) अंतर्गत.गुन्हा क्र. 171/2026 – कलम 303(2) बीएनएस तसेच खाण व खनिज (विकास व नियमन) अधिनियम कलम 4 व 21 आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या कलम 48(7) व 48(8) अंतर्गत.गुन्हा क्र. 172/2026 – कलम 303(2) बीएनएस तसेच खाण व खनिज (विकास व नियमन) अधिनियम आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या संबंधित तरतुदींनुसार. .आरोपींची नावेअजय गणेश दगाडे (वय 25, रा. हिंगणगाव, ता. गेवराई, जि. बीड)बालाजी शामराव बांड (वय 55, रा. मुसापुरी, जि. बीड)बाबासाहेब बबन नागरगोजे (रा. भाग्यनगर, गोंदी, ता. अंबड, जि. जालना)पवन शिवाजी मिरकर (वय 21, रा. पांगरखेडा, ता. अंबड, जि. जालना)या सर्व आरोपींविरुद्ध संबंधित कायद्यांनुसार गुन्हे दाखल करण्यात आले असून पुढील तपास सुरू आहे..वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली कारवाईही कारवाई पोलीस अधीक्षक विक्रम साळी, अपर पोलीस अधीक्षक सिद्धेश्वर धुमाळ व उपविभागीय पोलीस अधिकारी अंबड विभाग व तहसीलदार विजय चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली. कारवाईत पोलीस निरीक्षक अमोल गुरले, पोलीस उपनिरीक्षक एस.एम. मुपडे, एच.एन. जंगले, बी.यू. पद्मने, के.आर. हावले, सहाय्यक फौजदार एफ.बी. हुजारे, पोलीस हवालदार आर.व्ही. केंदे, पोलीस शिपाई दिपक भोजने, अब्दुल वहाब, एस.एस. सय्यद, चालक ज्योतीलाल राठोड, एस.एस. साठे आदींनी सहभाग घेतला.अवैध वाळू उपसा व वाहतुकीविरुद्ध गोंदी पोलीस ठाण्याने सुरू केलेली ही मोहीम पुढेही सुरू राहणार असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे अवैध वाळू व्यवसाय करणाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.