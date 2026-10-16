मराठवाडा

Kaygaon News : ढोरेगावच्या जिल्हा परिषद शाळेत ‘IDEL सेंटर’चे लोकार्पण! डिजिटल सुविधांनी सुसज्ज अध्ययन केंद्र

ग्रामीण शिक्षणाला आधुनिकतेची जोड, विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या दिशेने ढोरेगाव जिल्हा परिषद शाळेचे महत्त्वपूर्ण पाऊल.
Inauguration of IDEL Center at Dhoregaon Zilla Parishad School

Inauguration of IDEL Center at Dhoregaon Zilla Parishad School

sakal

जमील पठाण
Updated on

कायगाव - ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनाही आधुनिक शैक्षणिक सुविधा आणि तंत्रज्ञानाधारित अध्ययनाच्या समान संधी मिळाव्यात, या उद्देशाने जिल्हा परिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळा, ढोरेगाव येथे शुक्रवारी (ता. १६) रोजी ‘IDEL सेंटर’चा लोकार्पण सोहळा उत्साहात पार पडला.

Loading content, please wait...
Inauguration
digital
ZP School
Marathi News Esakal
www.esakal.com