Kaygaon News : ढोरेगावच्या जिल्हा परिषद शाळेत ‘IDEL सेंटर’चे लोकार्पण! डिजिटल सुविधांनी सुसज्ज अध्ययन केंद्र

कायगाव - ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनाही आधुनिक शैक्षणिक सुविधा आणि तंत्रज्ञानाधारित अध्ययनाच्या समान संधी मिळाव्यात, या उद्देशाने जिल्हा परिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळा, ढोरेगाव येथे शुक्रवारी (ता. १६) रोजी ‘IDEL सेंटर’चा लोकार्पण सोहळा उत्साहात पार पडला..डिजिटल स्क्रीनयुक्त स्वतंत्र कार्यस्थळे, विद्यार्थ्यांसाठी आसनव्यवस्था आणि मोठ्या डिस्प्ले स्क्रीनसारख्या सुविधांनी सज्ज असलेल्या या अध्ययन केंद्रामुळे शाळेच्या शैक्षणिक वाटचालीत नवा अध्याय सुरू झाला आहे. ग्रामीण विद्यार्थ्यांच्या ज्ञान, सर्जनशीलता आणि कौशल्यविकासाला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देणारा हा उपक्रम गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल मानला जात आहे..या लोकार्पण सोहळ्यास गटशिक्षणाधिकारी अरविंद कापसे, गंगापूर सहकारी साखर कारखान्याचे माजी संचालक अयुब पटेल, शालेय व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष खलिल पटेल, उपसरपंच पुंजाराम पठाडे, उपाध्यक्ष अशोक कांबळे, उदय सुलाखे, केंद्रप्रमुख सचिन डमाळे, केंद्रीय मुख्याध्यापक राजेश हिवाळे, अशोक शेवाळे,गणेश माळी,पांडू पठाडे, संपत शिंदे, सतीश कबाडे, शिवाजी मोरे, संजय वल्ले, विजय इंगळे, वैशाली चव्हाण यांची प्रमुख उपस्थिती होती.यशस्वीतेसाठी मनोज घुले, शंकर राऊत, दिलीप धर्माधिकारी, भाऊसाहेब गाढवे, परमेश्वर म्हस्के, मुग्धा निमसे, नीलिमा कुलकर्णी, अली बाकोदा, शामीर शेख,सचिन पाटसकर आणि कल्याणी जगताप यांच्यासह विद्यार्थ्यांनी पुढाकार घेतला..डिजिटल साधनांतून अध्ययन अधिक अनुभवसमृद्ध होणारआजच्या बदलत्या शैक्षणिक परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना केवळ पाठ्यपुस्तकांपुरते मर्यादित न ठेवता अनुभवाधारित अध्ययन, चिकित्सक विचार, सर्जनशीलता आणि कौशल्यविकासाच्या संधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक बनले आहे. या पार्श्वभूमीवर शाळेत सुरू झालेले IDEL सेंटर विद्यार्थ्यांसाठी तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शिकण्याचे नवे व्यासपीठ ठरू शकते.या केंद्रातील डिजिटल स्क्रीनयुक्त स्वतंत्र कार्यस्थळे आणि मोठ्या डिस्प्ले स्क्रीनचा नियोजनबद्ध वापर केल्यास दृश्याधारित अध्ययन, शैक्षणिक सादरीकरणे आणि कृतीकेंद्रित अध्यापन अधिक परिणामकारक करता येईल. शिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली या सुविधांचा प्रभावी उपयोग केल्यास विद्यार्थ्यांची विषयसमज, जिज्ञासा आणि तंत्रज्ञानाविषयीची आवड विकसित होण्यास मदत होऊ शकते..ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी आधुनिक शिक्षणाच्या नव्या संधीशहरी आणि ग्रामीण भागातील शैक्षणिक सुविधांमधील अंतर कमी करण्यासाठी जिल्हा परिषद शाळांमध्ये आधुनिक शैक्षणिक साधनांची उपलब्धता आणि त्यांचा प्रभावी वापर महत्त्वाचा ठरत आहे. ढोरेगाव शाळेतील IDEL सेंटरचा उपक्रम याच दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहे. आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याबरोबरच त्यांचा नियमित शैक्षणिक वापर, शिक्षकांचे मार्गदर्शन आणि विद्यार्थ्यांचा सक्रिय सहभाग यांची सांगड घातल्यास या केंद्रातून अध्ययन अधिक रंजक, कृतीशील आणि गुणवत्तापूर्ण होऊ शकते..शाळेतील शैक्षणिक सुविधा समृद्ध करण्यासाठी शिक्षक, शालेय व्यवस्थापन समिती आणि ग्रामपंचायत यांच्यातील समन्वयही महत्त्वाचा ठरतो. विद्यार्थ्यांना बदलत्या काळानुरूप शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने या केंद्राचा शुभारंभ ढोरेगावच्या शैक्षणिक विकासातील उल्लेखनीय टप्पा ठरत आहे.ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनाही आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने शिकता यावे, त्यांच्या कल्पकतेला वाव मिळावा आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या माध्यमातून त्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी भक्कम पायाभरणी व्हावी, या अपेक्षेने सुरू करण्यात आलेले IDEL सेंटर आता त्याच्या प्रभावी शैक्षणिक वापरातून विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीला नवी दिशा देईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.