Jintur News : येलदरी धरणातील विसर्गात वाढ; विद्युत निर्मितीसह ११,१४० क्युसेक विसर्ग नदीपात्रात सुरू

जिंतूर - तालुक्यातील येलदरी धरणाचे आज दुपारनंतर आणखी दोन दरवाजे अर्धा मिटर उघडण्यात आले असून त्यासह विद्युतनिर्मितीसह अकरा हजार १४० निसर्ग पूर्णानदीपात्रात सोडण्यात आला आहे. .येलदरी धरण पूर्ण क्षमतेने तुडुंब भरले असून अलीकडे धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात पावसाचे प्रमाण कमी झाले असले तरी उर्ध्व भागातील खडकपूर्णा धरणातून विसर्ग चालू असल्याने आज दुपारनंतर चार वाजता येलदरी धरणाचे पाच व सहा क्रमांकाचे दरवाजे अर्धा मिटर उघडण्यात आले.याअगोदर तीन दिवसापूर्वी दोन दोन दरवाजे आले..त्याप्रमाणे सध्या ०१,०५,०६ व १० क्रमांकाचे दरवाजे प्रत्येकी अर्धा मिटर चालू असून त्याद्वारे आठ हजार ४३९.८८ क्युसेक आणि विद्युत निर्मिती केंद्रातील तीन संचाद्वारे २७०० क्युसेक असा एकूण अकरा हजार १४० क्युसेक (३१६ क्युमेक) विसर्ग नदीपात्रात सोडण्यात आला आहे.त्यामुळे पूर्णा नदी खळाळून वाहते आहे..सावधानतेचा इशारा -दरम्यान, धरणात पाण्याची होणारी आवक पाहता विसर्ग कमी अथवा जास्त करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. त्यामुळे नदीकाठच्या गावांनी सतर्क राहून नदीलगतच्या लोकांनी नदीपात्रातील विद्युत मोटारी, शेतीयोग्य साहित्य, गुरेढोरे सुरक्षितस्थळी हलवावे असा सावधानतेचा इशारा येलदरी धरण पूर नियंत्रण कक्षाच्या वतीने देण्यात आला..पाणलोट क्षेत्रात पाऊस थांबल्यामुळे तसेच खडकपूर्णा प्रकल्पातील विसर्ग कमी झाल्यामुळे सात ऑक्टोबरला येलदरी धरणाचे धरणाचे सर्व दरवाजे बंद करण्यात आले आले होते. परंतु पुन्हा खडकपूर्णा प्रकल्पातील विसर्ग सुरू झाल्याने २७ ऑक्टोबरला दोन दारे चालू केली होती.त्यानंतर आज (ता. ३०) पुन्हा दोन दरवाजे उघडावी लागली..