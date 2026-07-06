Hingoli: रस्त्याची चाळण; हिंगोलीकरांचा संताप; रिसाला नाका ते आदर्श महाविद्यालय मार्गाची दुरवस्था, विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात

हिंगोली: शहरातील रिसाला नाका ते आदर्श महाविद्यालय आणि रेल्वे स्टेशनकडे जाणारा मुख्य रस्ता सध्या पूर्णपणे खड्डेमय झाला आहे. गेल्या काही दिवसांत झालेल्या पावसामुळे या खड्ड्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पाणी साचत असल्याने वाहनचालक, विद्यार्थी आणि पादचाऱ्यांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. या मार्गावरून दररोज हजारो वाहने आणि नागरिकांची वर्दळ असते. असे असतानाही संबंधित यंत्रणेकडून रस्त्याच्या दुरुस्तीकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष होत असल्यामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे..रिसाला नाका, आदर्श महाविद्यालय, रेल्वे स्टेशन, जिजामातानगर, आदर्श कॉलनी, अंतुलेनगर आणि कमलानगर या दाट लोकवस्तीच्या परिसरातील नागरिकांसाठी हा रस्ता मुख्य वाहिनी आहे. मात्र, सध्या रस्त्यावर जागोजागी मोठे खड्डे पडले आहेत. पावसाचे पाणी साचल्यामुळे वाहनचालकांना खड्ड्यांच्या खोलीचा अंदाज येत नाही. परिणामी, दुचाकीस्वारांना खड्डे चुकवताना मोठी कसरत करावी लागत असून घसरून पडण्याचे प्रमाण वाढले आहे..Mumbai-Goa Highway: मुसळधार पावसाने मुंबई-गोवा महामार्ग दुसऱ्या दिवशीही ठप्प; कशेडी घाटात दरड; रोहा, माणगावमध्ये पाणी साचले, ताम्हिणी घाटही बंद.विद्यार्थी अन् प्रवाशांचे हालया मार्गावर आदर्श महाविद्यालय असल्याने दररोज हजारो विद्यार्थ्यांची ये-जा असते. तसेच रेल्वे स्टेशनकडे जाण्यासाठीही हाच प्रमुख मार्ग असल्याने प्रवाशांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. खड्ड्यांमुळे वाहनचालकांना अचानक ब्रेक दाबावे लागत असल्याने पाठीमागून येणाऱ्या वाहनांची धडक होऊन किरकोळ अपघात रोजचेच झाले आहेत. भविष्यात येथे एखादा मोठा जीवघेणा अपघात झाल्यास त्याची जबाबदारी कोण घेणार? असा संतप्त सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत..प्रशासनाचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्षवास्तविक पाहता पावसाळा सुरू होण्यापूर्वीच प्रशासनाने या मुख्य रस्त्याची डागडुजी करणे अपेक्षित होते. मात्र, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि स्थानिक प्रशासनाने या समस्येकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे. प्रशासनाने आतातरी कुंभकर्णी झोपेतून जागे व्हावे आणि तात्पुरते खड्डे न बुजवता रस्त्याचे कायमस्वरूपी डांबरीकरण करावे, अशी नागरिकांची मागणी आहे..Pune Mumbai Train Update : लोणावळ्याजवळ मंकी हिल, ठाकूरवाडी घाटात दरड कोसळली; पुणे-मुंबई रेल्वे वाहतूक विस्कळीत, कोयना एक्सप्रेस तब्बल 3 तास उशिराने धावणार."या रस्त्यावरून दररोज शेकडो दुचाकी आणि चारचाकी वाहने जातात. पावसामुळे खड्डे दिसत नाहीत. वाहन घसरून मोठा अपघात होण्याची भीती कायम आहे. प्रशासनाने तातडीने दुरुस्ती करावी."-संजय काळे,जिजामाता नगर"आदर्श महाविद्यालय आणि रेल्वे स्टेशनकडे जाण्यासाठी हा मुख्य मार्ग आहे. विद्यार्थ्यांना आणि नागरिकांना रोज त्रास सहन करावा लागत आहे. संबंधित विभागाने केवळ पाहणी न करता त्वरित काम सुरू करावे."-प्रा. विजय देशमुख,आदर्श कॉलनी"खड्ड्यांमुळे रिक्षा, दुचाकी आणि पादचारी सर्वांनाच अडचणी येत आहेत. पावसाचे पाणी साचल्याने खड्ड्यांची खोली समजत नाही. मोठी दुर्घटना घडण्यापूर्वी प्रशासनाने रस्त्याची दुरुस्ती करावी."-शोभा तावरे,कमला नगर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.