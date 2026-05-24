UPSC Topper from Rural Deglur: देगलूरच्या भूमीतून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या खुर्चीपर्यंत; रामपूरचे राहुल पांडवे यादगीरचे नवे जिल्हाधिकारी

देगलूर : जिद्द, सातत्य आणि अभ्यासू वृत्तीच्या बळावर देगलूर तालुक्यातील रामपूर येथील सुपुत्र राहुल तुकाराम पांडवे यांनी प्रशासकीय सेवेत उल्लेखनीय यश संपादन करत कर्नाटक राज्यातील यादगीर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारीपदापर्यंत मजल मारली आहे. नुकताच त्यांनी जिल्हाधिकारी म्हणून पदभार स्वीकारला असून देगलूर तालुक्यातून प्रथमच एखादी व्यक्ती जिल्हाधिकारी पदावर विराजमान झाल्याने संपूर्ण तालुक्यात अभिमान आणि आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..राहुल पांडवे यांचे वडील डॉ. तुकाराम पांडवे हे आरोग्य विभागात जिल्हा आरोग्य अधिकारी म्हणून कार्यरत होते. नोकरीच्या निमित्ताने वारंवार बदल्या होत असल्याने राहुल यांचे शालेय शिक्षण राज्यातील विविध शहरांमध्ये झाले. मात्र परिस्थिती कितीही बदलली तरी शिक्षणातील सातत्य आणि अभ्यासाची ओढ त्यांनी कायम ठेवली..उच्च शिक्षणासाठी त्यांनी पुणे गाठले. पुण्यातील नामांकित फर्ग्युसन महाविद्यालयातून त्यांनी बीएससी पदवी पूर्ण केली. त्यानंतर केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (UPSC) परीक्षेचे ध्येय डोळ्यासमोर ठेवत त्यांनी कठोर परिश्रम सुरू केले. अखेर २०१६ च्या यूपीएससी परीक्षेत राज्यात पाचवा तर देशात २०० वा क्रमांक मिळवत त्यांनी उल्लेखनीय यश मिळविले..यूपीएससीत यश मिळाल्यानंतर कर्नाटक राज्यात हरपनहळ्ळी येथे उपजिल्हाधिकारी म्हणून त्यांची पहिली नियुक्ती झाली. त्यानंतर शिमोगा येथे सहाय्यक जिल्हाधिकारी म्हणून त्यांनी जबाबदारी सांभाळली. प्रशासकीय कामकाजातील शिस्तप्रियता, निर्णयक्षमता आणि लोकाभिमुख दृष्टीकोनामुळे त्यांनी अल्पावधीतच प्रभावी अधिकारी म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण केली..कोरोना महामारीच्या कठीण काळात गुलबर्गा महानगरपालिकेचे आयुक्त म्हणून त्यांनी उल्लेखनीय कामगिरी बजावली. संकटकाळात नागरिकांना आवश्यक सेवा सुरळीत उपलब्ध करून देत त्यांनी संवेदनशील प्रशासनाचे उदाहरण घालून दिले. याशिवाय विद्युत विभागात विभागीय व्यवस्थापकीय संचालक (एमडी) तसेच रायचूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणूनही त्यांनी विविध जबाबदाऱ्या यशस्वीपणे सांभाळल्या..सध्या ते गुलबर्गा विभागात शालेय शिक्षण विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त म्हणून कार्यरत होते. त्यांच्या दीर्घ प्रशासकीय अनुभवाची आणि कार्यक्षमतेची दखल घेत कर्नाटक शासनाने त्यांची यादगीर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारीपदी नियुक्ती केली आहे..देगलूर तालुक्यातील ग्रामीण भागातून शिक्षण घेत देशातील सर्वोच्च स्पर्धा परीक्षेत यश मिळवत जिल्हाधिकारीपदापर्यंत पोहोचलेल्या राहुल पांडवे यांनी तालुक्यातील तरुणांसमोर प्रेरणादायी आदर्श निर्माण केला आहे. त्यांच्या निवडीबद्दल रामपूरसह संपूर्ण देगलूर तालुक्यातून अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.