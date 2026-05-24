मराठवाडा

UPSC Topper from Rural Deglur: देगलूरच्या भूमीतून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या खुर्चीपर्यंत; रामपूरचे राहुल पांडवे यादगीरचे नवे जिल्हाधिकारी

देगलूर तालुक्यातील रामपूरचा सुपुत्र राहुल पांडवे यादगीरचे जिल्हाधिकारी; ग्रामीण पार्श्वभूमीतून यूपीएससीत राज्यात पाचवा क्रमांक मिळवत कर्नाटक प्रशासनात प्रभावी नेतृत्वाची नवी ओळख
From Rampur to Yadgir: A Remarkable Journey of IAS Rahul Pandave

From Rampur to Yadgir: A Remarkable Journey of IAS Rahul Pandave

Sakal

अनिल कदम
Updated on

देगलूर : जिद्द, सातत्य आणि अभ्यासू वृत्तीच्या बळावर देगलूर तालुक्यातील रामपूर येथील सुपुत्र राहुल तुकाराम पांडवे यांनी प्रशासकीय सेवेत उल्लेखनीय यश संपादन करत कर्नाटक राज्यातील यादगीर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारीपदापर्यंत मजल मारली आहे. नुकताच त्यांनी जिल्हाधिकारी म्हणून पदभार स्वीकारला असून देगलूर तालुक्यातून प्रथमच एखादी व्यक्ती जिल्हाधिकारी पदावर विराजमान झाल्याने संपूर्ण तालुक्यात अभिमान आणि आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

Loading content, please wait...
UPSC
Collector
UPSC exam
upsc history
UPSC exam tips
UPSC motivation