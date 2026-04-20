Police Recruitment : जिद्दीला सलाम! गवंडी काम करत धरणग्रस्त शब्बीर सय्यद यांची मुंबई लोहमार्ग पोलीस भरतीत चमकदार झेप

ज्ञानेश्वर बोरूडेलोहगाव : म्हणतात ना, हौसेला काही मोल नसते आणि परिस्थितीसमोर पर्यायही कमी असतात. पैठण तालुक्यातील जायकवाडी प्रकल्पामुळे पुनर्वसित झालेल्या मुलाणी वाडगाव येथील धरणग्रस्त शब्बीर अब्दुल सय्यद या तरुणाने आपल्या जिद्द आणि कष्टाच्या जोरावर पोलीस भरतीत यश मिळवले आहे. त्यांची मुंबई लोहमार्ग पोलीस पदावर निवड झाली आहे..अत्यंत गरीब परिस्थितीत शब्बीर सय्यद यांनी प्राथमिक शिक्षण मुलाणी वाडगाव येथे पूर्ण केले. पुढे त्यांनी एम.ए., डी.एड. पर्यंत शिक्षण घेतले. शिक्षक होण्याच्या उद्देशाने विविध परीक्षा दिल्या; मात्र त्यात अपेक्षित यश मिळाले नाही. दरम्यान, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या सांभाळण्यासाठी त्यांनी बांधकाम क्षेत्रात गवंडी म्हणून काम सुरू केले. लोहगाव, मुलाणी वाडगाव, मावसगव्हाण, लामगव्हाण, ब्रह्मगव्हाण, शेवता आदी गावांमध्ये त्यांनी करणी-थांपी हातात घेऊन घरे बांधण्याचे काम केले..गवंडी काम करत असतानाही त्यांच्या मनात काहीतरी वेगळे करून दाखवण्याची जिद्द कायम होती. त्यांनी पोलीस भरतीकडे लक्ष केंद्रित करून सातत्याने सराव व अभ्यास केला. अपयशाची पर्वा न करता चिकाटीने प्रयत्न सुरू ठेवले. अखेर मुंबई लोहमार्ग पोलीस भरतीत त्यांनी यश मिळवले..त्यांच्या निवडीची बातमी समजताच लोहगाव पंचक्रोशीसह मुलाणी वाडगाव येथील सरपंच, उपसरपंच, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, बांधकाम मिस्त्री, कामगार व ग्रामस्थांनी शब्बीर सय्यद यांचे अभिनंदन करून सत्कार केला.