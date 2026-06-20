Vasmat Crime : कारची काच फोडून दहा लाख पळवणारी आंतरराज्य टोळी गजाआड; हिंगोली गुन्हे शाखेची धडक कारवाई

हिंगोली - वसमत शहरात वडिलांच्या ऑपरेशनसाठी बँकेतून काढलेली दहा लाख रुपयांची रोकड कारची काच फोडून लंपास करणाऱ्या आंतरराज्य टोळीचा हिंगोली स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने छडा लावला असून आंध्र प्रदेशातील दोन आरोपींना त्यांच्या मूळ गावावरून शनिवारी ता. 20 अटक केली आहे. त्यांच्याकडून 5 लाख रुपये जप्त करण्यात आले आहे..11 दिवसांत तब्बल 70 ठिकाणी सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी करून चोरट्यांचा छडा लावण्यात आला.वसमत तालुक्यातील पळसगाव येथील प्रशांत डाखोरे यांनी ता. 9 जून रोजी वडिलांच्या ऑपरेशनसाठी युनीयन बँकेतून 10 लाख रुपयांची रक्कम काढली होती. सदर रक्कम कारमध्ये ठेऊन ते परत बँकेत गेले असता चोरट्यांनी कारची काच फोडून 10 लाख रुपये असलेली बॅग पळविली. या प्रकरणी वसमत शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता..या प्रकरणात पोलिस अधीक्षक डॉ. नीलाभ रोहन, अपर पोलिस अधीक्षक कमलेश मिना यांनी तातडीने गुन्हे शाखेचे पथक नियुक्त केले. यामध्ये पोलिस निरीक्षक मोहन भोसले, पोलिस उपनिरीक्षक माधव जिव्हारे, जमादार भुजंग कोकरे, शिवाजी जालमीरे, किशोर सावंत, विशाल खंडागळे, आजम प्यारेवाले, ज्ञानेश्वर गोरे, साईनाथ कंठे, मुनिर मुन्नीवाले, शंकर हराळ, दत्ता नागरे, प्रदीप झुंगरे यांचा समावेश होता..या पथकाने घटनास्थळाच्या परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजची पाहणी केली. त्यातून दुचाकीवर आलेल्या चोरट्यांची ओळख पटण्यास मदत झाली. त्यानंतर पोलिसांनी सलग आकरा दिवस वसमत, नांदेड, पूर्णा भागासह आंध्रप्रदेशच्या सिमेवरील काही गावांत एकूण 70 सीसीटीव्ही फुजेटची तपासणी केली. यामध्ये चोरट्यांची ओळख पटल्यानंतर पोलिसांनी थेट तिपा बिटरगुंडा जि. नेल्लोर गाठले..त्या ठिकाणी पोलिसांनी प्रदीप राजू पेटला, व मधु जवळा भास्कर या दोघांना पकडले. पोलिसांनी त्यांची अधिक चौकशी केली असता त्यांनी गुन्ह्याची कबुली दिली. पोलिसांनी त्यांच्याकडून चोरलेल्या 10 लाख रुपयांपैकी 5 लाख रुपये जप्त केले,. उर्वरित रकमेचा शोध सुरू असून या टोळीने इतर जिल्ह्यांमध्येही अशा प्रकारचे गुन्हे केले आहेत का, याचा तपास पोलिस करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.