MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील तरुणाची कमाल! दोनदा अपयश, ०.२५ गुणांनीही हुकली परीक्षा; तरी जिद्द सोडली नाही, इरफान शेखने मिळवली सलग दुसरी सरकारी नोकरी

-रामेश्वर अमृते गंगापूर : तालुक्यातील अगर कानडगाव येथील शेतकरी कुटुंबातील तरुण इरफान इक्बाल शेख यांनी आपल्या जिद्द, चिकाटी आणि कठोर परिश्रमाच्या जोरावर शासकीय सेवेत पुन्हा एकदा आपली मोहोर उमटवली आहे. त्याची नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग महाराष्ट्र राज्य येथे निवड झाली आहे. .Indian Army Success Story: शेतकरी कुटुंबातील हर्षची भरारी! वयाच्या २४व्या वर्षी भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट; आई गृहिणी, वडील शेतकरी, मुलाची प्रेरणादायी काहाणी.विशेष म्हणजे, इरफान यांनी मिळवलेली ही सलग दुसरी सरकारी नोकरी असून, त्यांच्या या कौतुकास्पद यशाबद्दल संपूर्ण अगरकानडगाव परिसरात सर्व स्तरातून कौतुक व अभिनंदन होत आहे.शेतकरी कुटुंबात जन्मलेल्या इरफान यांनी लहानपणापासूनच शेतीतील कष्ट आणि हालअपेष्टा जवळून अनुभवल्या होत्या. यामुळेच स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून प्रशासकीय सेवेत जाण्याचे स्वप्न त्यांनी बाळगले. पदवी पूर्ण झाल्यानंतर त्यांनी स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास सुरू केला..सुरुवातीला राज्यसेवा परीक्षेची तयारी करताना सलग दोन वर्षे अगदी थोड्या गुणांनी त्यांची पूर्व परीक्षा हुकली.२०२५ पासून आयोगाने राज्यसेवा परीक्षेचे स्वरूप बदलल्याने त्यांनी आपला मोर्चा 'संयुक्त गट-ब' परीक्षेकडे वळवला. मात्र, २०२४ ची संयुक्त गट-ब पूर्व परीक्षा अवघ्या ०.२५ गुणांनी राहिल्याने पुन्हा एक धक्का बसला. या काळात खचून न जाता त्यांनी सरळसेवा परीक्षांचे अर्ज भरले. .त्यांच्या सातत्याला यश आले आणि ऑगस्ट २०२५ मधील परीक्षेच्या आधारे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, छत्रपती संभाजीनगर येथे (कक्षसेवक)पदावर त्यांची निवड झाली. सध्या तो तेथेच कार्यरत आहेत.त्याचदरम्यान त्याने नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या सरळसेवा भरतीची परीक्षा दिली होती. नुकताच या परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला असून त्यातही त्यांची निवड झाली आहे..एमपीएससीचे मुख्य ध्येय कायम.सरळसेवेत यश मिळवत असतानाच इरफान यांनी आपल्या मूळ एमपीएससीच्या अभ्यासात खंड पडू दिला नाही. २०२६ ची संयुक्त गट-ब पूर्व परीक्षा ते उत्तीर्ण झाले असून, येत्या ५ डिसेंबरला होणाऱ्या मुख्य परीक्षेची सध्या ते कसून तयारी करत आहेत..ISRO Cyclone Warning: माॅन्सूनच्या परतीनंतर चक्रीवादळांचा धोका: ‘इस्रो’चा इशारा; ४४ वर्षांतील मोठा तडाखा शक्य.फितरत किसी की नाआजमाया कर ऐ जिंदगी,हर शख्स अपनी हद में बेहद लाजवाब होता है.प्रत्येक माणसात स्वतःचे एक वेगळे सामर्थ्य असते, फक्त त्याला योग्य माध्यम मिळणे गरजेचे असते. आपल्या ग्रामीण भागातील मुलांनी कुठलाही न्यूनगंड न बाळगता स्पर्धा परीक्षा क्षेत्रात उतरायला हवे. हे क्षेत्र मेहनत करणाऱ्या प्रत्येकासाठी खुले आहे. इथे यशस्वी होणारे बहुतांश तरुण हे ग्रामीण भागातीलच असतात, कारण परिस्थितीची खरी जाणीव असलेले लोकच या क्षेत्रात इतिहास घडवतात. सरकारी नोकरीत लागलेली एक व्यक्ती येणाऱ्या संपूर्ण पिढीचे भवितव्य बदलू शकते. त्यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनी या क्षेत्रात येऊन मातीत राब-राब राबणाऱ्या आपल्या आई-वडिलांचे दिवस बदलावेत.इरफान शेख, अगरकानडगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.