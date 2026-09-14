मराठवाडा

MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील तरुणाची कमाल! दोनदा अपयश, ०.२५ गुणांनीही हुकली परीक्षा; तरी जिद्द सोडली नाही, इरफान शेखने मिळवली सलग दुसरी सरकारी नोकरी

Irfan Sheikh Secures Second Government Job After Repeated Failures: दोनदा अपयश, ०.२५ गुणांनी हुकलेली परीक्षा; तरीही हार न मानता इरफान शेखची सलग दुसऱ्या सरकारी नोकरीपर्यंतची प्रेरणादायी वाटचाल
Irfan Sheikh Success Story From Farmer Family To Second Government Job After Repeated Failures In Competitive Exams

Irfan Sheikh Success Story From Farmer Family To Second Government Job After Repeated Failures In Competitive Exams

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-रामेश्वर अमृते

गंगापूर : तालुक्यातील अगर कानडगाव येथील शेतकरी कुटुंबातील तरुण इरफान इक्बाल शेख यांनी आपल्या जिद्द, चिकाटी आणि कठोर परिश्रमाच्या जोरावर शासकीय सेवेत पुन्हा एकदा आपली मोहोर उमटवली आहे. त्याची नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग महाराष्ट्र राज्य येथे निवड झाली आहे.

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