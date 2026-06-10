Kaygaon News : सिंचन विहीर पडझडीचे अनुदान रखडले! 995 पैकी फक्त 86 शेतकऱ्यांना मान्यता, 6 महिन्यांपासून प्रतीक्षा, शेतकरी, नागरिक संकटात

कायगाव - गेल्या वर्षी 2025 च्या खरीप हंगामात अतिवृष्टी, पूरस्थिती यामुळे सिंचन विहिरी खचल्या, बुजल्या त्यांची पडझड होऊन गंगापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले. विहीर पडझडीचे पंचनामे झाले, प्रस्ताव तहसीलला गेले, पण 6 महिने उलटूनही "निधीचे काय?" असा प्रश्न शेतकरी-नागरिक प्रशासनाला विचारत आहेत. नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापनाचे पैसे रखडल्याने त्यांच्यासमोर आर्थिक समस्या निर्माण झाली आहे..इतक्या विहिरींची झाली पडझडगंगापूर तालुक्यात अतिवृष्टीत जवळपास 995 च्या वर विहिरींची पडझड झाली. शेतकऱ्यांनी सर्व आवश्यक कागदपत्रे पूर्ण करून पंचनाम्यासह प्रस्ताव तहसील कार्यालयात सादर केले. तहसीलमधून पुढील कार्यवाहीसाठी फायली पंचायत समितीकडे पाठवण्यात आल्या.पण पंचायत समितीकडून वरीष्ठ कार्यालयाला केवळ 250 फायली पाठवल्या. त्यापैकीही पहिल्या टप्प्यात फक्त 86 च्या वर शेतकऱ्यांनाच मंजुरी मिळाली. इतर शेतकरी अद्याप बाकी आहेत.असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले..पावसाळा संपून अनेक महिने झाले तरी निधी उपलब्ध झाला नाही. त्यामुळे शेतकरी पंचायत समितीच्या चकरा मारून वैतागले आहेत. "आमची विहीर गेली, कर्ज काढून दुरुस्ती केली, पण शासनाचे पैसे मिळत नाहीत. तत्काळ विहीर पडझड निधी द्या", अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे..शेतकऱ्यांची वेदना'मागच्या वर्षीच्या पावसाळ्यात माझी विहीर पडली. पंचनामा झाला, फाइल गेली. यंदा पावसाळा लागला, पिकाला पाणी द्यायचे होते म्हणून पैसे मिळतील या भरवशावर अडीच लाख रुपये खर्च करून विहीर दुरुस्त करून घेतली. पण अद्याप अर्थ सहाय्य मिळाले नाहीत.'- अनिल निरपळ, शेतकरी, गणेशवाडी, गंगापूर.'जे अर्ज आले ते पाहून कार्यालयास छाननी पडताळणी करून पात्र लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालस दिले. त्यापैकी 86 मंजूर झाले. निधी संपल्यामुळे 31 मार्च 2026 नंतर पाठवायचे नाही, असे वरीष्ठ कार्यालयाने सांगितले. त्यामुळे उर्वरित फायली तशाच पडून आहेत.'- सुहास वाकचौरे, गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती गंगापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.