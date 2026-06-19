Hingoli: इसापूर धरणाच्या साठ्यात घट, यंदा ४१० ‘दलघमी’ पाणी सोडले सिंचनासाठी, चौथे आवर्तन केले बंद

कळमनुरी: वाढत्या तापमानामुळे झपाट्याने होणारे बाष्पीभवन, लांबलेल्या पावसाने इसापूर धरणातील साठ्यात झालेली घट पाहता धरणाच्या डाव्या व उजव्या कालव्यातून उन्हाळी हंगामात सोडलेले चौथे आवर्तन पिण्याच्या पाण्यासाठी शासनाच्या सूचनेनुसार तातडीने बंद करण्यात आले आहे. धरणात सद्यःस्थितीत केवळ ४२.५२ टक्केच साठा उपलब्ध आहे. रब्बी व उन्हाळी हंगामासाठी धरणातून ४१०.०३६० दलघमी पाणी सोडण्यात आले आहे..मागील पावसाळ्यात इसापूर धरण पूर्ण क्षमतेने भरल्यानंतर पाण्याचे नियोजन करून डाव्या व उजव्या कालव्यातून रब्बी हंगामातील सिंचनासाठी तीन आवर्तने सोडण्यात आली होती. त्यानंतर उन्हाळी हंगामासाठीही दोन्ही कालव्यांमधून पाण्याची तीन आवर्तन सोडण्यात आली होती मात्र त्यानंतर वाढते तापमान व उष्णता पाहता पिण्याच्या पाण्यासाठी चौथे आवर्तन सोडले होते.मात्र, सद्यःस्थितीत लांबलेला पाऊस व हवामान विभागाचा अंदाज बघता शासनाने तातडीने धरणातून सोडलेले चौथे आवर्तन बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. इसापूर धरणाच्या दोन्ही कालव्यातून सोडण्यात येणाऱ्या पाण्यावर मराठवाडा व विदर्भातील शेकडो हेक्टर शेतजमीन सिंचनाखाली येते. शिवाय या दोन्ही विभागांतील अनेक छोट्या मोठ्या महत्त्वाच्या पाणीपुरवठा योजनांना पाणी उपलब्ध करून दिले जाते..Nanded: अनैतिक संबंधातून खून; पत्नीसह प्रियकर पोलिसांच्या जाळ्यात.मात्र, यंदा पावसाळ्यात मृग नक्षत्र लागल्यानंतरही पाणलोट क्षेत्रात पावसाने हजेरी लावली नाही. परिणामी वाढत्या तापमानामुळे होणारे बाष्पीभवन पाहता धरणातील साठ्यात हळूहळू घट होत असल्याचे चित्र आहे. सद्यःस्थितीत धरणातील पातळी ४३०.४० मीटर असून उपयुक्त साठा ४०९.९७ दशलक्ष घनमीटर एवढा साठा आहे. हा साठा धरणाच्या एकूण क्षमतेच्या ४२.५२ टक्के आहे. १जून २०२६ पासून आतापर्यंत केवळ २६ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली असून धरणात नवीन पाण्याची आवक झालेली नाही..मागील वर्षी या काळात धरणात ४३.२० टक्के साठा होता तर जूनमध्ये पावसाचे प्रमाण पाहता धरणात पाण्याची आवक सुरू झाली होती. यंदा मात्र पाऊस लांबल्याने धरणाच्या पाण्यावरील अवलंबून असलेल्या पाणीपुरवठा योजनांसाठी साठा राखीव ठेवण्यात आला आहे. दुसरीकडे बुलडाणा, वाशीम, हिंगोली आणि यवतमाळ जिल्ह्यांतील इसापूरच्या पाणलोट क्षेत्रात अद्याप समाधानकारक पाऊस न झाल्याने नद्या-नाले कोरडे असून धरणात नवीन पाण्याची आवक शून्य आहे. परिणामी पावसाची प्रतीक्षा कायम असून साठ्यात दिवसेंदिवस घट होत असल्याने धरणाच्या पाण्यावर अवलंबून असलेले शेतकरी, प्रशासनाचेही लक्ष पावसाकडे लागले आहे..Nanded: एल निनोचे संकट गडद, मॉन्सून लांबणीवर; दुबार पेरणीची वेळ, शेतकऱ्यांचे आभाळाकडे डोळे.१.२७ लाख हजार हेक्टर सिंचनइसापूर धरणाच्या उजव्या व डाव्या कालव्यावर जवळपास एक लाख २७ हजार हेक्टर शेती सिंचनाखाली येते. या सिंचनासाठी रब्बी व उन्हाळी हंगामासाठी धरणांतून पाण्याची एकूण सहा आवर्तने सोडण्यात आली. त्या माध्यमातून ४१०.०३६० दलघमी पाणी सोडले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.