मराठवाडा

Hingoli: इसापूर धरणाच्या साठ्यात घट, यंदा ४१० ‘दलघमी’ पाणी सोडले सिंचनासाठी, चौथे आवर्तन केले बंद

Water Storage Declines in Isapur Dam: इसापूर धरणातील पाणीसाठा 42.52 टक्क्यांवर आला असून पावसाअभावी सिंचनासाठी सोडलेले चौथे आवर्तन बंद करण्यात आले.
Hingoli

Hingoli

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कळमनुरी: वाढत्या तापमानामुळे झपाट्याने होणारे बाष्पीभवन, लांबलेल्या पावसाने इसापूर धरणातील साठ्यात झालेली घट पाहता धरणाच्या डाव्या व उजव्या कालव्यातून उन्हाळी हंगामात सोडलेले चौथे आवर्तन पिण्याच्या पाण्यासाठी शासनाच्या सूचनेनुसार तातडीने बंद करण्यात आले आहे. धरणात सद्यःस्थितीत केवळ ४२.५२ टक्केच साठा उपलब्ध आहे. रब्बी व उन्हाळी हंगामासाठी धरणातून ४१०.०३६० दलघमी पाणी सोडण्यात आले आहे.

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