Islapur Fire Incident: ईस्लापूरमध्ये भीषण आग; हॉटेल, हार्डवेअर व शूज सेंटरचे लाखोंचे नुकसान

ईस्लापूर: ईस्लापूर येथे आज दि .१५ रोजी रात्री ११ वाजेदरम्यान अचानक लागलेल्या भीषण आगीत एक हॉटेल, हार्डवेअर दुकान आणि शूज सेंटर जळून खाक झाल्याची घटना घडली. या आगीत संबंधित दुकानमालकांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाल्याची प्राथमिक माहिती मिळत आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, अचानक लागलेल्या आगीने काही वेळातच भीषण रूप धारण केले. आग इतकी प्रचंड होती की जवळ जाणेही कठीण झाले होते. स्थानिक नागरिकांनी आग विझवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र आगीची तीव्रता जास्त असल्यामुळे आटोक्यात आणणे अवघड झाले..घटनेची माहिती मिळताच अग्निशामक दलाशी संपर्क साधण्यात आला होता. मात्र अग्निशामक दलाची गाडी जवळपास एक तास उशिराने घटनास्थळी पोहोचल्याची माहिती स्थानिकांकडून मिळाली. तोपर्यंत आगीत मोठे नुकसान झाले होते..दरम्यान, ही आग विद्युत शॉर्ट सर्किटमुळे लागल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. या घटनेमुळे परिसरात काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते.