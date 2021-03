बेटे को पराठे और बेटी को कराटे सिखाना जरुरी है; हिंगोलीत स्त्री जाणिवांचा जागर

हिंगोली : ग्रामीण मुस्लिम मराठी साहित्य संस्थेच्या वतीने ऑनलाईन महिला काव्यसंमेलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. कविसंमेलनाच्या अध्यक्षस्थपदी कवयित्री जस्मिन शेख यांची उपस्थिती होती. तर गायिका अनुराधा हवालदार यांच्या हस्ते उदघाटन झाले. प्रमुख पाहुणे म्हणून कवयित्री चित्रा पगारे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी सुप्रसिद्ध कवयित्री अनिसा शेख लिखीत वंशाची ज्योत या चित्रफीतीचे विमोचन करून काव्यसंमेलनाची सुरुवात केली. संमेलनाध्यक्षा जस्मिन शेख यांच्या हस्ते रोपाला जल प्रवाहीत करुन संमेलनाचे उद्घाटन करण्यात आले. अनुराधा हवालदार यांनी आपल्या मनोगतामध्ये स्त्रीयांवरील होणाऱ्या अत्त्याचारांवर प्रकाश टाकला आणि त्यांची भावस्पर्शी रचना सादर केली. तर प्रमुख पाहुण्या चित्रा पगारे यांनी प्रभावी असे मनोगत व्यक्त करुन कविता सादर केली. संमेलनाध्यक्षा जस्मिन शेख यांनी आपल्या मनोगत व्यक्त करताना म्हणाल्या, महिलांनी महिलांसाठी घेतलेला हा कार्यक्रम कौतुकास्पद आहे. ज्यावेळी महिलाच महिलांचे कौतुक करेल तोच खरा महिला दिन असेल. आजच्या काळामध्ये बेटे को पराठे और बेटी को कराटे सिखाना जरुरी है असे त्या म्हणाल्या तसेच स्त्रीयांवरील एक मनस्पर्शी गझल आणि कविता सादर करुन उपस्थितांचे मने जिंकली. हेही वाचा - परभणी जिल्हा मध्यवर्ती बॅंक; ३३ उमेदवार रिंगणात, सहा जण बिनविरोध संमेलनात सर्व कवयित्रींनी अतिशय प्रभावी आणि स्त्रीजीवनाचे विविध पैलू उलगडणाऱ्या रचना सादर केल्या. यामध्ये रुक्साना मुल्ला मुलगी जन्माची खरी शोकांतिका मांडली. शबाना मुल्ला, मलेका शेठ, संजीवनी वेल्हाळ, सुनिता घुले यांच्या कवितांनी सर्वांची मने जिंकली. शगुफ्ता शेख, योगिता कवठेकर यांच्या भ्रूणहत्तेवर आधारित रचनेने पापण्या ओलावल्या. अनिसा शेख यांनी मार्गदर्शनपर मनोगत व्यक्त केले. स्त्रीनेच पुढे येवून बळावत चाललेल्या प्रवृत्तीला रोखले पाहिजे, प्रत्येक स्त्रीने आपला नवरा, भाऊ, मुलगा जरी संभाळला तरी बर्‍याचअंशी वाईट प्रवृत्तीला आळा बसेल असे त्या म्हणाल्या. लेकीला सबल करा ही मार्गदर्शक रचना सादर केली. रजिया जमादार यांनी पराक्रमी स्त्रीयांच्या नावांची सुंदर गुंफण कवितेमधून मांडली. मनिषा रायजादे आणि निलोफर फनीबंद यांची सुंदर गझल सर्वांची दाद घेऊन गेली. स्मीता दोशी यांनी कवितेतून प्रश्न मांडला. परवीन कौसर, सुषमा डांगे, अनिता गुजर, सायराबानू चौगुले, सबिया सय्यद, सिता कुदळे, अनुसया उदमाले, नसीम जमादार, सुरैय्या परवीन, अनुष्का गोवेकर, मिना देसाई अशा मातब्बर कवयित्रींनी आपल्या कविता सादर केल्या. ग्रामीण मुस्लिम मराठी साहित्य संस्थेचे सहसचीव अनिसा शेख, अहमदनगर जिल्हा अध्यक्ष दिलशाद सय्यद यांनी संमेलनाचे आयोजन केले होते.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक दिलशाद सय्यद यांनी केले तर रजिया जमादार यांनी पाहुण्यांची ओळख करुन दिली. सूत्रसंचालन निलोफर फनीबंद, अँड. संजीवनी वेल्हाळ यांनी केले तर आभार अनिसा शेख यांनी मानले. संपादन- प्रल्हाद कांबळे

Web Title: It is important to teach paratha to the son and karate to the daughter; Awakening of female consciousness in Hingoli