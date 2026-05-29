Jalna: यंदा मापात बरस... आम्ही संसाराची आशा पेरतोय! बळिराजाची वरुणराजाला आर्त साद, पावसाच्या आशेने पेरण्यांना वेग

जाफराबाद: " गेल्यावर्षी खूप बरसलास, यंदा फक्त वेळेवर आणि मापात बरस या मातीत आम्ही फक्त बी नाही तर आमच्या संसाराची अशा पेरतोय', अशी आर्त साद सध्या बळिराजा वरुणराजाला घालत आहे..खरिपाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी काळ्या आईची कुस तयार केली आहे. आता शेतकऱ्यांची नजर आकाशाकडे लागली आहे. गेल्या वर्षीच्या अतिवृष्टीच्या जखमा अजूनही ताज्याच असल्याच तरी शेतकरी नव्या आशेने खरिपाची तयारी करताना दिसत आहे..सद्यःस्थितीत वातावरणात बदल होत आहे, अशा या बदलत्या रंगांमध्ये शेतकरी केवळ पाऊस शोधत नाही तर आपल्या कष्टाचे भविष्य पाहताना दिसत आहे. रोहिणी नक्षत्रात पाऊस भरपूर असेल अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे. परंतु गतवर्षीची अतिवृष्टी आणि गारपिटीने तालुक्यामध्ये मोठा फटका बसला होता..यामुळे यंदा पाऊस यावा, परंतु मापात बरसावा अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांकडून होत आहे. खरीप हंगाम हा केवळ शेतीपुरता मर्यादित नसून ग्रामीण भागातील गावांच्या अर्थकारणाशी जोडलेला आहे. यामुळे आकाशात दाटणारा प्रत्येक ढग ग्रामीण भागासाठी नवा संदेश घेऊन येत असल्याचे शेतकरी ज्ञानेश्वर उखर्डे यांनी सांगितले..शेतशिवारात लगबगग्रामीण भागात सध्या शेतशिवारात पेरणीची लगबग वाढली आहे. कुणी नांगरणी तर कुणी वखरणी पूर्ण केली आहे. अनेकांनी बियाणे व खतांची जुळवाजुळव केली आहे. पाऊस वेळेवर झाला तर सोयाबीन, तूर, मका, बाजरीसह विविध पिकांच्या पेरण्यना वेग येणार असून चंदा कपाशीचे क्षेत्र वाढण्याचे चिन्ह आहेत.."गेल्यावर्षी अतिवृष्टीने पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. यामुळे मोठे नुकसान सहन करावे लागले. यंदा पुन्हा नव्या उमेदीने शेतात मोठा खर्च करून खरीप पेरणीची तयारी केली आहे. यामुळे यंदाचा पावसाळा आशादायी ठरावा."- ज्ञानेश्वर उखर्डे, शेतकरी.मिरची, अद्रकीची लागवड सुरूखरीप हंगाम लागवड खऱ्या अर्थाने मृग नक्षत्रानंतर होत असली तरी सद्यःस्थितीत तालुक्यामध्ये अनेक शेतकऱ्यांनी मिरची लागवड व अद्रकीची लागवड केली आहे. शक्यतो मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात या पिकांची लागवड होत असल्याने शेतकऱ्यांच्या नजरा आकाशाकडे लागल्या आहेत. याशिवाय पावसाचे अंदाजही शेतकरी घेत असल्याने यंदाच्या खरिपाबाबत निसर्गाने शेतकऱ्यांचे नुकसान करू नये अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.