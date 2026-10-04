Drought : सायेब, पिकं गेली; आता सावरायचं कसं? शेतकऱ्यानी मांडली व्यथा; कपाशी, सोयाबीन, मकाचे नुकसान

जाफराबाद : ‘‘शेतात बियाणं नव्हे, कुटुंबाची स्वप्नं पेरली; पण दुष्काळाने या स्वप्नांचाच पाचोळा होताना डोळ्यांदेखत पाहतोय. सायेब, तुम्हीच सांगा यातून कसं सावरायचं?’’ अशी व्यथा पापळ येथील शेतकरी सदू धारे यांनी व्यक्त केली.गतवर्षी पाण्याच्या अपेक्षेने ६० फूट खोल विहीर खोदली. मुलांचे शिक्षण, मुलीचे लग्न आणि घराचे बांधकाम अशी स्वप्ने उराशी बाळगून शेती बागायती करण्यासाठी खोदलेल्या विहिरीला मात्र अपेक्षित पाणी लागले नाही. .यंदा खरिपात नगदी पीक म्हणून कपाशीची लागवड केली. कपाशीच्या उत्पादनातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून कुटुंबाची स्वप्ने पूर्ण होतील, या अपेक्षेने पिकावर मोठा खर्च केला. मात्र, पावसाने दडी मारल्याने जिवापाड जपलेले पीक करपू लागले. त्यामुळे कुटुंबाच्या स्वप्नांवरही पाणी फेरले गेले.‘‘शासनाने तुटपुंजी मदत न देता खरिपासाठी झालेला खर्च आणि भविष्यातील कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा विचार करून भरीव मदत द्यावी,’’ अशी अपेक्षाही शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली..जाफराबाद तालुक्यातील काचनेरा, पापळ, डोणगाव, पोखरी, सातेफळ, रास्थळ आणि आढा आदी गावे आधीपासूनच कोरडवाहू भागात येतात. त्यामुळे येथील शेती प्रामुख्याने पावसावर अवलंबून आहे. यंदा पावसाने पाठ फिरविल्याने या भागातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे..तालुक्यातील जीवरेखा मध्यम प्रकल्पात सध्या काही जलसाठा आहे. मात्र, इतर प्रकल्पांतील पाणीसाठा अत्यल्प झाला असून, पाझर तलावही यंदा भरले नाहीत. परिणामी विहिरींनीही तळ गाठला आहे. अशा परिस्थितीत पिके जगविणे आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे कठीण झाले आहे. दरम्यान, पूर्णा नदीकाठच्या भागात पाण्याची उपलब्धता असल्याने या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर उसाचे क्षेत्र आहे. खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या बॅकवॉटरचा लाभ धरणालगतच्या गावांना होत असला, तरी इतर गावांमध्ये दुष्काळाची तीव्रता कायम आहे. त्यामुळे बाधित शेतकऱ्यांना भरीव मदतीची गरज असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे..शेतातील पिके जगविणे अवघड झाले आहे. विहिरीने तळ गाठला असून पाऊस झाला नाही, तर आठवडाभरात सर्व पिके आडवी पडतील. सोयाबीनपाठोपाठ मका व कपाशीचेही नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सरसकट मदत द्यावी.- तुळशीराम पोटे, शेतकरी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.