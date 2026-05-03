Jalna News: जाफराबाद तालुक्यात वीज संकट; नागरिक संतप्त; उघडे रोहित्र व जुनी तारा, वीजपुरवठा विस्कळीत

जाफराबाद: तालुक्यात महावितरणकडून वारंवार वीजपुरवठा खंडित केला जात आहे. विशेष म्हणजे ज्या भागातील वीजपुरवठा खंडित होणार आहे, त्या भागातील नागरिकांना कुठल्याही प्रकारची पूर्वसूचना दिली जात नाही. वीज वितरण कंपनीच्या रोहित्र व इतर दुरुस्तीची कामे खासगी कंपन्यांना देण्यात आलेली आहेत. या कंपन्यांचा करारही मार्चमध्ये संपलेला आहे. यामुळे सद्यःस्थितीत या कंपन्यांकडून दुरुस्तीची कामे विलंबाने होत आहेत. .मुळात वीज वितरण कंपनीकडे कुठल्याही प्रकारचे दुरुस्तीचे साहित्य अथवा मनुष्यबळ नसल्याने कुठेही वीज वितरण पुरवठ्यात बिघाड झाला तर संबंधित खासगी टेंडर घेतलेल्या कंपनीला कळवावे लागते. मेंटेनन्सची कामे घेतलेल्या कंपन्या या जालना किंवा छत्रपती संभाजीनगर येथील आहेत.त्यांचे खासगी कर्मचारी या भागात काम करतात. यामुळे दुरुस्तीचे काम करताना खासगी कर्मचारी वेळेवर उपलब्ध होत नाहीत..परिणामी ग्रामीण भागात कंपनीचे कर्मचारी व गावकऱ्यांमध्ये वाद होत आहेत. वीज वितरण कंपनी सध्या हायटेक झाली असून एक दिवसही वीज बिल भरण्यास विलंब झाल्यास ऑनलाइन वीजपुरवठा खंडित केला जातो.विविध प्रकारचा अधिभार वीजबिलाला लागून येतो. परंतु बारा तास ते अठरा तास वीजपुरवठा खंडित असतानाही याबाबत ग्राहकांचे समाधान होत नाही. यामुळे याबाबत कंपनीलाही दंड करण्याची मुभा असावी अशी भूमिका ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे..फ्यूज टाकण्यासाठी खासगी व्यक्तीची मदतरात्रीच्या वेळी डीपीवरील फ्यूज गेला तर त्यासाठी वीज वितरण कंपनीचे लाइनमन वेळेवर उपलब्ध होत नाहीच. यामुळे फ्यूज टाकण्यासाठीही खासगी व्यक्तीची मदत घ्यावी लागते. यासाठी ग्राहकांना दोनशे रुपयांपर्यंतचा भुर्दंड सहन करावा लागतो..अनेक गावांत उघडे रोहित्रजाफराबाद तालुक्यात टेंभुर्णी, जाफराबाद, वरुड, माहोरा व अकोला देव या ठिकाणी ३३ केव्हीचे केंद्र आहेत, तर विविध भागांमध्ये सब स्टेशन उभारलेले आहेत, परंतु जुनाट झालेल्या तारा, अनेक गावांमध्ये असलेल्या उघड्या रोहित्रामुळे वारंवार वीजपुरवठा खंडित होण्याचे प्रमाण वाढले आहे.