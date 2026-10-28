मराठवाडा

Crime News: १५ वर्षांच्या शाळकरी मुलीची प्रसूती, लग्नाचे आमिष दाखवून ३० वर्षांच्या तरुणाने केले अत्याचार

Sangli Crime News : जाफराबाद तालुक्यात लग्नाचे आमिष दाखवून वारंवार लैंगिक अत्याचार केल्याच्या तक्रारीनंतर १५ वर्षीय मुलीची प्रसूती झाली. या प्रकरणी ३० वर्षीय आरोपीविरुद्ध पोक्सो आणि बीएनएस कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल झाला असून तो फरार आहे.
Police are investigating separate alleged sexual assault cases reported in Jafrabad and Jat.

Police are investigating separate alleged sexual assault cases reported in Jafrabad and Jat.

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सकाळ वृत्तसेवा
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जाफराबाद, : लग्नाचे आमिष दाखवून वारंवार केलेल्या अत्याचारातून पंधरावर्षीय शाळकरी मुलगी प्रसूत झाली. ही घटना सोमवारी (ता. २६) जाफराबाद तालुक्यातील एका गावात घडली. याप्रकरणी आरोपीवर टेंभुर्णी ठाण्यात पोक्सो व बीएनएस कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. अक्षय रवींद्र शिंगणे (वय ३०, रा. कुंभारझरी) असे आरोपीचे नाव आहे. आरोपीने वारंवार लैंगिक अत्याचार केले.

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