Crime News: १५ वर्षांच्या शाळकरी मुलीची प्रसूती, लग्नाचे आमिष दाखवून ३० वर्षांच्या तरुणाने केले अत्याचार

जाफराबाद, : लग्नाचे आमिष दाखवून वारंवार केलेल्या अत्याचारातून पंधरावर्षीय शाळकरी मुलगी प्रसूत झाली. ही घटना सोमवारी (ता. २६) जाफराबाद तालुक्यातील एका गावात घडली. याप्रकरणी आरोपीवर टेंभुर्णी ठाण्यात पोक्सो व बीएनएस कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. अक्षय रवींद्र शिंगणे (वय ३०, रा. कुंभारझरी) असे आरोपीचे नाव आहे. आरोपीने वारंवार लैंगिक अत्याचार केले. .यातून पंधरावर्षीय पीडित बालिका गर्भवती राहिली होती. पीडितेस प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले असता, तिची प्रसूती झाली. यासंदर्भात पीडितेच्या आईने दिलेल्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, आरोपी फरार झाला आहे. दरम्यान, या गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन उपविभागीय पोलिस अधिकारी डॉ. नितीन कटेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली तत्काळ तपास हाती घेण्यात आला. .पीडिता व नवजात बाळावर वैद्यकीय देखरेखीखाली उपचार सुरू असून, फॉरेन्सिक पुराव्यांची शास्त्रोक्त तपासणी, साक्षीदारांचे जबाब व आरोपीविरुद्ध आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई जलद गतीने राबविण्यात येत आहे, असे सहायक पोलिस निरीक्षक अविनाश राठोड यांनी सांगितले. तपास पोलिस उपनिरीक्षक बी.एस. खर्डे करीत आहेत..सांगलीत लग्नाचे आमिष दाखवून अत्याचार; एकावर गुन्हाजत तालुक्यातील एका पीडित मुलीला लग्नाचे आमिष दाखवून दोन वर्षांत वारंवार शारीरिक अत्याचार केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. ही घटना २०२४ ते आजअखेर घडली. याबाबत आज पीडित मुलीने जत पोलिस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली. पोलिसांनी संशयित प्रथमेश ऐवळे याच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. अद्याप त्याला अटक करण्यात आली नव्हती. पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी की, .संशयित प्रथमेश या जत तालुक्यातील एका पीडित मुलीला प्रेम संबंध ठेवून लग्नाचे आमिष दाखवले. यानंतर २०२४ पासून वारंवार तिच्यावर शारीरिक अत्याचार केला. पीडित मुलीने प्रथमेशकडे लग्नासाठी तगादा लावला. त्यावर त्याने लग्नास नकार दिला. पीडित मुलीने थेट जत पोलिस ठाणे गाठत त्याच्या विरोधात तक्रार दाखल केली आहे. पोलिस उपनिरीक्षक चव्हाण अधिक तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.