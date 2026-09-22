Jafrabad Rain Shortage : उन्हाचा तडाखा; विहिरी झाल्या कोरड्या महिनाभरापासून पावसाची दडी; पापळ शिवारातील खरीप पिके करपली

जाफराबाद : तालुक्यात महिनाभरापासून पावसाने दडी मारल्याने विहिरींनी तळ गाठला आहे. त्यातच मागील दोन दिवसांपासून परिसरात सूर्य आग ओकत असल्याने शेतातील पिके वाळू लागली आहेत. डोळ्यादेखत पिकांचे नुकसान होत असल्याने शेतकरी हतबल झाला आहे.जाफराबाद तालुक्यातील पूर्णा, धामणा आणि जिवरेखा या नद्या यंदा एकदाही दुथडी भरून वाहिल्या नाहीत. सध्या सर्वच नद्या कोरड्या पडल्या असून,.परिसरात पाण्याचे दुर्भिक्ष निर्माण झाले आहे. सध्याच्या पावसाच्या स्थितीचा खरीप पिकांना फटका बसत असतानाच आगामी रब्बी हंगामावरही त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.पावसाची स्थिती अशीच राहिल्यास रब्बीची पेरणीही होणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तसेच भविष्यात पिण्याच्या पाण्यासाठीही नागरिकांना भटकंती करावी लागू शकते. यंदा तालुक्यात जवळपास ६० हजार हेक्टर क्षेत्रावर खरीप पिकांची पेरणी करण्यात आली आहे. .यामध्ये प्रामुख्याने सोयाबीन, कपाशी आणि मका या पिकांचा समावेश आहे. मात्र, पावसाने मोठा खंड दिल्याने पिके करपली आहेत. त्यातच दिवसभर कडक ऊन पडत असल्याने पिकांची अवस्था आणखी बिकट होत आहे..Marathwada Irrigation Demand: खरीप पिकांना जीवदानासाठी सिद्धेश्वर, येलदरी धरणातून तातडीने पाणी सोडा; आमदार राजू नवघरे यांची जलसंपदा मंत्र्याकडे मागणी.पिकांची पाहणी; पण मदतीचे काय?तालुक्यातील नुकसानग्रस्त पिकांची पाहणी करण्यासाठी विविध राजकीय पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींमध्ये चढाओढ सुरू आहे. मात्र, पाहणी होत असली तरी शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मदत कधी मिळणार, असा प्रश्न शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. आमदार संतोष दानवे यांनी नुकसानग्रस्त पिकांची पाहणी करताना शेतकऱ्यांना मदत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील राहणार असल्याचे सांगितले..धरणेही कोरडीचतालुक्यातील जिवरेखा मध्यम प्रकल्प अद्याप सहा टक्केही भरलेला नाही. धरणात केवळ मृतसाठा शिल्लक असल्याने या प्रकल्पावर अवलंबून असलेल्या आठ गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.