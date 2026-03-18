मराठवाडा

Jalna News: जाफराबाद तालुक्यात संभाव्य गॅस टंचाईमुळे ग्रामीण भागात चुलींची मागणी वाढली

Fear of Gas Shortage Sparks Stove Purchases: जाफराबाद तालुक्यात संभाव्य गॅस टंचाईच्या धास्तीमुळे ग्रामीण भागात माती व सिमेंटच्या चुलींची मागणी वाढली आहे. शंभर ते २५० रुपयांच्या दराने चुली खरेदीसाठी उपलब्ध, महिलांना पुन्हा पारंपारिक स्वयंपाक पद्धतीकडे वळावे लागले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
जाफराबाद: ग्रामीण भागामध्ये उज्ज्वला योजनेअंतर्गत घरोघरी गॅस कनेक्शन आहे. मात्र, संभाव्य गॅस टंचाईच्या धास्तीने ग्रामीण भागात महिलांकडून सिमेंट व मातीच्या चुलीची खरेदी केली जात आहे. सद्यःस्थितीत जाफराबाद तालुक्यात गॅसपुरवठा सुरळीत सुरू आहे; परंतु सोशल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये संभाव्य गॅस टंचाईच्या चर्चा होत असल्याने ग्रामीण भागातही याची झळ बसताना दिसत आहे.

