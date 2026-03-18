Jalna News: जाफराबाद तालुक्यात संभाव्य गॅस टंचाईमुळे ग्रामीण भागात चुलींची मागणी वाढली

जाफराबाद: ग्रामीण भागामध्ये उज्ज्वला योजनेअंतर्गत घरोघरी गॅस कनेक्शन आहे. मात्र, संभाव्य गॅस टंचाईच्या धास्तीने ग्रामीण भागात महिलांकडून सिमेंट व मातीच्या चुलीची खरेदी केली जात आहे. सद्यःस्थितीत जाफराबाद तालुक्यात गॅसपुरवठा सुरळीत सुरू आहे; परंतु सोशल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये संभाव्य गॅस टंचाईच्या चर्चा होत असल्याने ग्रामीण भागातही याची झळ बसताना दिसत आहे. .कुंभार बांधवांकडून मातीच्या व सिमेंटच्या चुली तयार केल्या जात आहेत. या चुलींची ठिकठिकाणच्या आठवडे बाजारात जाऊन विक्री केली जात आहे. शंभर ते २५० रुपयांपर्यंतच्या विविध आकारांच्या चुली विक्रीसाठी उपलब्ध असल्याचे सावंगी येथील कारागीर अभय गुंडे यांनी सांगितले. ग्रामीण भागामध्ये मोठ्या प्रमाणावर चुलीचा वापर होत होता; परंतु उज्ज्वला योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातही मोठ्या प्रमाणावर गॅसचे जाळे पसरले आहे. यामुळे महिलांना चुलीवर स्वयंपाक करण्याची सवय राहिली नाही; परंतु सद्यःस्थितीत युद्धामुळे गॅस टंचाई निर्माण होऊ शकते. या भावनेने पुन्हा ग्रामीण भागामध्ये पुन्हा चुली पेटू लागल्या आहेत. .सरपण मिळवण्यासाठी धडपड ग्रामीण भागात सद्यःस्थितीत रानावनातून वाळलेली लाकडे व इतर सरपण मिळवण्यासाठी महिलांना धडपड करावी लागत आहे. सकाळीच रानात जाऊन अनेकजण सरपणाचे भारे घेऊन येतात. याशिवाय शेणाच्या गोवऱ्या तयार केल्या जात आहेत. या गोवऱ्या कुरूड घालून साठविल्या जातात व पावसाळ्यात त्याचा उपयोग जळतन म्हणून केला जातो.."पूर्वी घरामध्ये चूल तयार करण्यासाठी पांढरी माती आणून त्याचा ओटा तयार केल्या जायचा. तो सुकल्यानंतर त्याला व्यवस्थित कापून चुलीचा आकार दिला जात असे. या मातीच्या तयार केलेल्या चुलीला एक मुख्य चूल व त्यातूनच एक धुराडी काढावी लागत. चुलीला पांढऱ्या मातीने सारवण करावे लागत होते. परंतु आता त्या चुली कालबाह्य झाल्या असल्याने रेडीमेड चुलींची क्रेझ आली आहे. यामध्ये माती व सिमेंट मध्ये या चुली उपलब्ध आहे." – जनाबाई सातभाई, ज्येष्ठ महिला"ग्रामीण भागातही मोठ्या प्रमाणावर स्लॅबची घरे निर्माण झाल्याने घरामध्ये चूल तयार केली जात नाही. यामुळे रेडिमेड चुलींची दरवर्षी थोडीफार मागणी होती; परंतु घरोघरी गॅस झाल्याने चुलीचा व्यवसाय कमी झाला होता. मात्र, संभाव्य गॅस टंचाईच्या अनुषंगाने पुन्हा एकदा चुलीची मागणी वाढली आहे. सिमेंटच्या चुली हिवाळ्यात तयार कराव्या लागतात. सद्यःस्थितीत मागणी वाढल्यास मातीपासून तयार केलेल्या चुलींची निर्मिती करावी लागणार आहे."- अभय गुंडे, कारागीर, सावंगी