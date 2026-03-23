Jalna News: दोन कारच्या धडकेत शिक्षक ठार; जाफराबाद-टेंभुर्णी रस्त्यावरील सावंगी फाट्याजवळील घटना

जाफराबाद: जाफराबाद-टेंभुर्णी रस्त्यावरील सावंगी फाट्याजवळ रविवारी (ता.२२) सायंकाळी पावणेपाचच्या सुमारास दोन कारची समोरासमोर धडक झाली. या अपघातात एक जण ठार, तर एक गंभीर जखमी झाला आहे..विनोद कळंबे (वय ४४, रा. टेंभुर्णी) असे मृताचे, तर रामेश्वर नामदेव नागरे (रा. देऊळगाव राजा) असे गंभीर जखमीचे नाव आहे. जाफराबाद येथून जिल्हा परिषदेचे शिक्षक विनोद कळंबे हे आपल्या कारने (क्रमांक एम एच २१ बीवो ९५ ९५) टेंभुर्णीकडे येत होते. याच वेळी देऊळगाव राजा येथील आरोग्य सेवक रामेश्वर नामदेव नागरे हे आपला मित्र गजानन घारे (रा. निमगाव गुरू) याच्यासह जाफराबाद तालुक्यातील देऊळझरी येथे बहिणीला भेटण्यासाठी त्यांच्या कार (क्रमांक एम एच २८ बी डब्ल्यू ४३२६) ने जात होते. सावंगी फाट्याजवळ दोन्ही कारची समोरासमोर धडक होऊन विनोद कळंबे यांची गाडी रस्त्याच्या कडेला उलटली..जखमींना तातडीने जालना येथे हलविण्यात आले. विनोद कळंबे यांना डॉक्टरांनी तपासून मृत घोषित केले. विनोद कळंबे हे जालना जिल्हा परिषदेच्या माजी सभापती जिजाबाई कळंबे यांचे पुत्र, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष रामदास कळंबे यांचे बंधू होत..जखमी नागरे व त्यांचे मित्र कारने प्रवास करत होते. अपघातानंतर कारच्या एअरबॅग्ज उघडल्याने चालक मित्राला इजा झाली नाही..नागरे यांचा पाय फ्रॅक्चर झाला आहे. भीषण अपघातात एअरबॅग्समुळे त्यांचे जीव वाचले. दरम्यान, अपघातात मृत पावलेले विनोद कळंबे हे सामाजिक कार्यासह शैक्षणिक कार्यात अग्रेसर होते. याशिवाय शालेय विद्यार्थ्यांसाठी विविध उपक्रम राबवीत असल्याने त्यांच्या अपघाताचे वृत्त कळताच अनेक विद्यार्थ्यांचे डोळे पाणावले.