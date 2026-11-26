उमरगा : राष्ट्रीय महामार्गावरील जकेकूर चौरस्ता (ता. उमरगा) येथील 'हॉटेल अभिराज बार व अशोक लॉज'वर धाराशिवच्या अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध विभागाच्या (AHTU) पथकाने गुरुवारी (ता. २६) दुपारी साडेचारच्या सुमारास छापा टाकून एका पीडित महिलेची सुटका केली. याप्रकरणी लॉज व्यवस्थापकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती..याबाबत अधिक माहिती अशी की, धाराशिवच्या अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध विभागाचे पोलिस निरीक्षक एम. एन. शेळके यांना गुरुवारी दुपारी साडेबाराच्या सुमारास जकेकूर चौरस्ता परिसरात स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी देहविक्री व्यवसाय सुरू असल्याची गोपनीय माहिती मिळाली होती..या माहितीची खातरजमा करण्यासाठी पोलिस अधिक्षक रितू खोकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक एम. एन. शेळके, पोलिस उपनिरीक्षक सुनील सोनटक्के, महिला हेड कॉन्स्टेबल वेणूताई पुरी, अश्विनी जाधव, हेड कॉन्स्टेबल दत्तात्रय केवते व अभिजित कंदले यांचे पथक दुपारी साडेचारच्या सुमारास जकेकूर चौरस्ता येथील हॉटेल अभिराज बार व अशोक लॉज परिसरात दाखल झाले..पथकाने सुरुवातीला बनावट ग्राहक (पंटर) पाठवून तेथे देहविक्री सुरू असल्याची खात्री केली आणि त्यानंतर तत्काळ छापा टाकला. या कारवाईत एक पीडित महिला आढळून आली असून तिची सुटका करण्यात आली आहे. याप्रकरणी महिला हेड कॉन्स्टेबल वेणूताई पुरी यांच्या फिर्यादीवरून हॉटेल व्यवस्थापक सुनील व्यंकटराव जामगे (रा. हळळी, ता. बसवकल्याण, जि. बिदर, कर्नाटक) याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.