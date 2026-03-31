Jalna News: उकाडा वाढला; कूलिंगच्या वस्तूंना मागणी; दीड महिन्यात एसी, टेबल फॅनची दुप्पट विक्री; कोटींची उलाढाल

जालना: जिल्ह्यात महिनाभरापासून उष्णतेचा तीव्र तडाखा जाणवत असून, तापमानात सातत्याने वाढ होत आहे. दुपारच्या वेळेत उन्हाचा कडाका असह्य झाल्याने नागरिक हैराण झाले आहेत. दरम्यान, नागरिकांनी उन्हाळा सुसह्य करण्यासाठी कूलिंगच्या वस्तू खरेदीला पसंती दिली आहे. मागील दोन महिन्यांत एसी, टेबल फॅन, फ्रीज आणि कूलरमधून कोटींची उलाढाल झाली आहे..दिवसेंदिवस उन्हाची तीव्रता वाढत असून, उकडा असह्य होत आहे. उकाड्यापासून संरक्षणासाठी नागरिकांकडून कूलिंगच्या वस्तू खरेदीला प्राधान्य दिले जात आहे. फेब्रुवारीपासून या वस्तू मार्केटमध्ये मोठ्या प्रमाणात दाखल होण्यास सुरवात झाली असता, नागरिकांनी खरेदीस प्रारंभ केला आहे. मागील दीड महिन्यात साधारण ५० टक्के कूलिंग वस्तूंची खरेदी झाली आहे. दरम्यान, शहरातील इलेक्ट्रॉनिक मार्केटमधून ३० कोटींहूनही अधिकची खरेदी या महिन्यात झाल्याची माहिती येथील विक्रेत्यांनी दिली..कूलरसह टेबल फॅनला सर्वाधिक मागणीयावर्षी नागरिकांनी एसी, सीलिंग फॅन, फ्रीजपेक्षाही कूलर आणि टेबल फॅनला सर्वाधिक पसंती दिली आहे. अनेकांच्या घरात लहान मुले असल्याने त्यांनी टेबलवरील फिरत्या फॅनला पसंती दिली आहे. तसेच सीलिंग फॅनमुळे छताची उष्णता घरात पसरते. त्यामुळे या फॅनची मागणी घटली असून, कूलर घरातील वातावरण थंड ठेवते. त्यामुळे त्याला सर्वाधिक मागणी असल्याचे विक्रेत्यांनी सांगितले. साधारण १० ग्राहकांपैकी सहा जण कूलर खरेदी करत आहेत.." उन्हाची तीव्रता वाढल्याने ग्राहकांकडून कूलिंगच्या वस्तू खरेदीला प्राधान्य दिले जात आहे; तसेच जुन्या वस्तूंना दुरुस्त करून वापरण्यावर ग्राहक भर देत आहेत. पुढील दीड महिना आणखी मोठ्या प्रमाणात वस्तू विकल्या जाण्याचा अंदाज आहे."- गेंदालाल झुंगे, विक्रेते"यंदा कूलर आणि टेबल फॅन खरेदीला खूप चांगला प्रतिसाद आहे. एक हजार ८०० ते १४ हजार रुपयांपर्यंत कूलर विक्रीसाठी आहे. घरात थंडावा ठेवण्यासाठी ग्राहक कूलरला पसंती देतात, तर घरातील लहान मुलांसाठी टेबल फॅनला पसंती देत आहेत."- सय्यद अस्लम, विक्रेते.ऑनलाइन खरेदीलाही पसंतीइलेक्ट्रॉनिक दुकानदाराकडून ऑनलाइन माध्यमातून एसी, कूलरसह अन्य कूलिंगच्या वस्तूंची खरेदी करण्यासाठी सवलती दिल्या जात आहेत. ईएमआय, क्रेडिट कार्ड सूट, फ्री डिलिव्हरी, फ्री इन्स्टॉलेशन आदी सुविधांनी ग्राहकांना भुरळ घातली आहे. त्यामुळे ग्राहक ऑनलाइन खरेदीलाही अधिक पसंती देत आहेत.