Jalna News: जालना जिल्ह्यात विजांचा कडकडाटासह अवकाळी पाऊस; नागरिक आणि शेतकरी प्रभावित

जालना: शहरासह जिल्ह्यात ठिकठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह अवकाळी पावसाने सोमवारी (ता. ३०) हजेरी लावली. त्यामुळे उकाड्याने हैराण झालेल्या नागरिकांना काहीसा दिलासा मिळाला. शहरात रात्री उशिरापर्यंत जोरदार पाऊस सुरूच होता. अंबड तालुक्यातील महाकाळा येथील दोन तरुणांच्या अंगावर वीज कोसळल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला, तर एक जण गंभीर भाजला..शहरात सोमवारी (ता. ३०) सायंकाळपासून वातावरणात बदल होत गेला. ढगाळ वातावरणासह सोसाट्याचा वारा सुरू झाला. रात्री आठच्या सुमारास शहरात अवकाळी पावसाला सुरवात झाली. सुमारे दहा ते पंधरा मिनिटे अवकाळीच्या सरी कोसळल्यानंतर पावसाने उघडीप दिली. त्यानंतर साडेआठच्या सुमारास पुन्हा पावसाला सुरवात झाली. रात्री उशिरापर्यंत पावसाची रिपरिप सुरू होती.. दरम्यान, पाऊस सुरू झाल्यानंतर शहरातील वीज गुल झाली होती. दरम्यान, घनसावंगी तालुक्यातील कुंभार पिंपळगाव, अंबड तालुक्यातील नांदी, किनगाव, रोहिलागड, धनगर पिंपळगाव, किनगाववाडी, सुखापुरी परिसरात अवकाळी पाऊस झाला. तसेच गोंदी परिसरात सायंकाळी सातपासून सोसाट्याच्या वाऱ्यासह अधूनमधून जोरदार पाऊस सुरू होता. जाफराबाद तालुक्यातही विजांच्या कडकडाटासह जोरदार पाऊस झाला..पावसामुळे अनेकांची तारांबळ उडाली. तसेच भोकरदन शहर, केदारखेडा येथेही पाऊस झाला. अंबड तालुक्यातील रोहिलागड, किनगाव, माहेरभायगावसह आदी ठिकाणी गारांचा पाऊस पडला..शहागडसह पाथरवाला बुद्रुक, वाळकेश्वर कुरण, गोरी, गंधारी ,डोमलगाव आदी परिसरात वाऱ्यासह विजेच्या कडकडाटात पावसाने सायंकाळी पाचपासून ते रात्री आठपर्यंत जोरदार हजेरी लावली होती.शहागडसह परिसराचा वीजपुरवठा वादळी पावसामुळे खंडित झाल्याने पंधरा ते वीस गावे अंधारात होती. या पावसाने वीटभट्टीधारकांचीही चांगलीच तारांबळ उडाली. तसेच आंबा, नारळ, मोसंबी आदी फळपिकांनाही मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. कुंभार पिंपळगाव येथेही आंबा, काढणीला आलेल्या गहू, ज्वारी पिकांचे व टरबूज पिकाचे मोठे नुकसान झाले.