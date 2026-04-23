Nanded Forest News: सागवानी लाकूड तस्करीवर जलधारा वनविकास महामंडळाची धडक कारवाई; टेम्पोसह ७ लाखांचा मुद्देमाल जप्त, एक अटकेत

ईस्लापूर : जलधारा वन विकास महामंडळाच्या पथकाने सागवानी लाकूड तस्करीविरोधात मोठी कारवाई करत सुमारे ७ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. या कारवाईत एक आरोपी अटकेत असून दुसरा आरोपी फरार झाला आहे..दि. २३ रोजी पहाटे चार ते पाच वाजे दरम्यान नांदेड–किनवट महामार्गावर ईस्लापूरपासून पूर्वेस सुमारे दोन किलोमीटर अंतरावर सागवानी लाकूड वाहतूक होत असल्याची गोपनीय माहिती वन अधिकाऱ्यांना मिळाली. त्यानुसार वनपरिक्षेत्र अधिकारी बी. बी. संदुपटलवार (जलधारा) व एस. एम. चोले (शिवणी) यांच्या मार्गदर्शनाखाली पथकाने सापळा रचला.किनवटहून नांदेडकडे जाणारा ए.पी. २५ एक्स ९२३६ क्रमांकाचा टेम्पो संशयित आढळून आल्यानंतर त्याचा पाठलाग करून वाहन अडवण्यात आले. तपासणीदरम्यान टेम्पोमध्ये सागवानी लाकडाचे १३ नग आढळून आले. याप्रकरणी मोहम्मद अलोमोद्दीन (रा. निजामाबाद) यास ताब्यात घेण्यात आले, तर त्याचा साथीदार अंधाराचा फायदा घेत घटनास्थळावरून फरार झाला..या कारवाईत वनपाल पवार मॅडम, नागरगोजे तसेच वनरक्षक बी. एस. वडजे, एल. जी. हमपल्ले, एस. एम. वडजे, मोरतोडे, सामोसे, केंद्रे, हाळे, भिसे, शेळके आदी कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला.जप्त करण्यात आलेला मुद्देमाल जलधरा येथील वन विकास महामंडळ कार्यालयात जमा करण्यात आला असून फरार आरोपीचा शोध घेण्यासाठी वन विभागाने शोधमोहीम सुरू केली आहे.