Jalgaon News: जळकोटमधील अर्धवट रस्ता नागरिकांसाठी मृत्यूचा सापळा; पत्रकार भवन व बाजार समितीसमोरील रस्त्यावर लोखंडी सळ्या उघड्या

जळकोट: शहरातील पत्रकार भवन आणि बाजार समितीसमोरील मुख्य रस्त्याचे काम गेल्या वर्षभरापासून रखडले आहे. रस्त्याच्या मधोमध असलेल्या जीवघेण्या खड्ड्यात लोखंडी सळ्या उघड्या सोडल्याने हा रस्ता नागरिकांसाठी मृत्यूचा सापळा बनला आहे. .हा रस्ता रावणकोळा, हळदवाढवणासह अनेक गावे, शाळा, शासकीय रुग्णालय आणि बाजार समितीला जोडणारा मुख्य मार्ग असल्याने येथे २४ तास वाहनांची वर्दळ असते..मात्र, कंत्राटदाराच्या निष्काळजीपणामुळे रुग्णवाहिका, विद्यार्थी आणि शेतकऱ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. येथे कोणतीही सुरक्षा चिन्हे किंवा बॅरिकेड्स नसल्याने रात्रीच्या वेळी दुचाकीस्वरांसाठी व पादचाऱ्यांसाठी अपघाताचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे..प्रशासनाच्या या हलगर्जीपणाबद्दल नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत असून तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे. या प्रकारावर सामाजिक कार्यकर्ते मुक्रम बंडे यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे..३० एप्रिलपर्यंत रस्ता पूर्ण न झाल्यास बाजार समितीसमोर झोळी घेऊन ''भीक आंदोलन'' करण्यात येईल. नागरिकांकडून एक-एक रुपया गोळा करून हा रस्ता पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करू, असा इशारात्यांनी दिला.