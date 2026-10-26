Drought Crisis:चारा-पाण्याअभावी जनावरे विकण्याची वेळ;दुष्काळाच्या झळा; जांब बुद्रुकच्या आठवडे बाजारात पशुधनाचे भाव घसरले

जळकोट, : चारा आणि पिण्याच्या पाण्याअभावी जनावरे जगवायची कशी, असा प्रश्न पशुपालकांसमोर उभा राहिला आहे. त्यामुळे पोटच्या मुलाप्रमाणे सांभाळलेल्या जनावरांची विक्री करण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. जांब बुद्रुक येथील आठवडे बाजारात शनिवारी पशुधन विक्रीसाठी मोठ्या प्रमाणावर आणण्यात आले होते. मात्र, दुष्काळामुळे जनावरांचे भाव जवळपास ५० टक्क्यांनी घसरल्याने शेतकऱ्यांनी सांगितले..जांब बुद्रुक येथील आठवडे बाजारात बीड, मुखेड, उदगीर, हाळी, अहमदपूर, लातूर आदी भागांतून पशुपालक आणि व्यापारी खरेदी-विक्रीसाठी येतात. या बाजारात दर आठवड्याला कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होते. देशी व गावरान बैल, गायी, जर्सी गायी, म्हशींसह विविध जातींच्या जनावरांची येथे विक्री होते. ऊसतोड मजुरांचे साखर कारखान्यांकडे स्थलांतर होण्यापूर्वी बैलांच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर होतात. मात्र, यंदा पावसाअभावी खरीप पिकांचे नुकसान झाल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. .साठवण तलाव कोरडे पडण्याच्या मार्गावर असून, विहिरी आणि बोअरवेलच्या पाण्याची पातळीही खोल गेली आहे. त्यामुळे माणसांच्या पिण्याच्या पाण्यासोबतच जनावरांच्या चारा-पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. जनावरांना खायला चारा नाही आणि पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध होत नसल्याने पशुपालक हतबल झाले आहेत.दुष्काळामुळे जनावरांना खायला चारा आणि पिण्यासाठी पाणी नसल्याने त्यांना विक्रीसाठी आणावे लागत आहे. सध्या दुष्काळामुळे बाजारात जनावरांचे भाव ४० ते ५० टक्क्यांनी घसरले आहेत.-सुनील नामवाड, सरपंच.‘विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक माफ करा’जळकोट : दुष्काळाच्या झळा तीव्र होत असताना शेतकरी कुटुंबांची आर्थिक घडी विसकटली आहे. पाणीटंचाई, घटलेले पीक उत्पादन, वाढता शेती खर्च आणि उत्पन्नातील अनिश्चितता यामुळे शेतकरी कुटुंबे आर्थिक संकटात सापडली आहेत. अशा परिस्थितीत उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक खर्चाचा भार पालकांना पेलणे कठीण झाले आहे. केवळ परीक्षा शुल्क माफ करून विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाही. सर्व पदवीधर विद्यार्थ्यांची शिक्षण फी, वसतिगृह शुल्कही माफ करावे, अशी मागणी होत आहे..कृत्रिम पाणवठे तयार करण्याची मागणीजळकोट : दुष्काळजन्य परिस्थितीमुळे वन्यप्राण्यांसमोर पाणी आणि अन्नाचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. पाण्याच्या शोधात वन्यप्राणी मानवी वस्त्या, शेतशिवार आणि राष्ट्रीय महामार्गांकडे वळण्याची शक्यता असून, मानव-वन्यजीव संघर्षाचा धोका वाढण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर वन्यजीवांच्या संरक्षणासाठी उपाययोजना राबवाव्यात, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते बालाजी तिरुकेकर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. जंगलातच पाणी आणि अन्न उपलब्ध झाल्यास वन्यजीवांचे स्थलांतर आणि अपघातांचा धोका कमी होण्यास मदत होईल. त्यामुळे वन्यप्राण्यांच्या चारा व पाण्याची सोय करावी, अशी मागणी तिरुकेकर यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.