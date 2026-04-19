Latur News: पशुपालकांची दमछाक; राने उजाड झाल्याने चाऱ्याची टंचाई, दूध उत्पादनात मोठी घट

जळकोट: या डोंगरी तालुक्यात सिंचन क्षेत्र अत्यल्प असल्याने वाढत्या उन्हात जनावरांचे संगोपन करताना पशुपालकांची मोठी दमछाक होत आहे. राने उजाड झाल्याने चाऱ्याच्या शोधासाठी पशुपालकांना वणवण भटकावे लागत आहे. पावसाळ्यापर्यंतचे दोन-तीन महिने कसे काढायचे?, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा ठाकला आहे. .दुपारी सूर्य आग ओकत असून माणसाबरोबर जनावरे वाढत्या उष्म्यामुळे हैराण झाली आहेत. म्हशी, वासरे व संकरित जनावरे यांना उन्हाचा अधिक त्रास होतो, असे शेतकऱ्यांनी सांगितले.तालुक्यातील बहुतांश जमिन हलक्या प्रतीची असल्यामुळे जानेवारीनंतर राने उजाड होतात. त्यानंतर जुन-जुलैपर्यंत येणाऱ्या पावसाची वाट पाहण्याशिवाय मार्ग नाही, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे भाकरीचा चंद्र शोधण्यासाठी पुण्या-मुंबईसारख्या ठिकाणी तरुणांचे मोठ्या प्रमाणावर या कालावधित स्थलांतर होते..तालुक्यात ५० हजारावर पशूधनतालुक्यात पशु विभागाच्या नोंदीनुसार पन्नास हजारावर पशुधन आहे. शेतीतील उत्पादनाची हमी नसल्याने अनेक शेतकरी हा जोडव्यवसाय करतात. मात्र, चारा, पाणीटंचाई, वाढते तापमान, उन्हाचा परिणाम होऊन दुध उत्पादन घटले आहे. त्यामुळे दैनंदिन खर्च भागवणेही कठीण जात असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले..भाकड जनावरे बाजाराततिरु नदीकाठाचा थोडा पट्टा सोडल्यास तालुक्यात कडबा टंचाईची तीव्रता वाढण्याची चिन्हे आहेत. असलेला कडबा जपून ठेवण्याचा प्रयत्न शेतकरी करत आहेत. तसेच, जनावरे कमी करण्याचा सपाटा सुरु आहे. भाकड जनावरांना बाजाराचा रस्ता दाखवला जात आहे. त्यामुळे दावण्या रिकाम्या होत असल्याचे चित्र आहे.."वाढलेले उन जनावरांसाठी त्रासदायक ठरताना दिसत आहे. चाराटंचाईची शक्यता असून दुध कमी झाले आहे. सध्या सोयाबीनच्या गुळीवर भिस्त आहे. पावसाळ्यापर्यंत पुढचे दोन-तीन महिने कसे काढायचे? हा प्रश्न आहे."- शंकर जांबकर, शेतकरी.