मराठवाडा

Latur News: पशुपालकांची दमछाक; राने उजाड झाल्याने चाऱ्याची टंचाई, दूध उत्पादनात मोठी घट

Milk Production Drops Due to Heat and Feed Shortage: जळकोट तालुक्यात सिंचन कमी असल्याने वाढत्या उन्हात जनावरांना चारा मिळवणे कठीण झाले आहे. राने उजाड झाल्यामुळे पशुपालकांना भटकावे लागत असून, दूध उत्पादनात घट झाली आहे.
Latur News

Latur News

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जळकोट: या डोंगरी तालुक्यात सिंचन क्षेत्र अत्यल्प असल्याने वाढत्या उन्हात जनावरांचे संगोपन करताना पशुपालकांची मोठी दमछाक होत आहे. राने उजाड झाल्याने चाऱ्याच्या शोधासाठी पशुपालकांना वणवण भटकावे लागत आहे. पावसाळ्यापर्यंतचे दोन-तीन महिने कसे काढायचे?, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा ठाकला आहे.

Loading content, please wait...
