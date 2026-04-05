Latur News: केरोसिनचे संकेत मिळताच स्टोव्हचा धुंडाळा; गॅसटंचाईत सरकारचा पर्याय; पण स्टोव्हअभावी नागरिक अडचणीत

जळकोट: सध्याच्या परिस्थितीत देशभरात गॅसची टंचाई जाणवत असून, स्वयंपाकासाठी लागणारा एलपीजी गॅस मिळणे कठीण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने पर्याय म्हणून घरगुती वापरासाठी केरोसीन उपलब्ध करून देण्याची तयारी सुरू केली आहे. तालुक्यात रेशन दुकानदार व केरोसीन विक्रेत्यांचे परवाने नूतनीकरणाचे काम सुरू असून, केरोसीन साठवण व वितरणाबाबत अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत..केरोसीन मिळण्याच्या अपेक्षेने नागरिक बत्ती किंवा प्रेशर स्टोव्हची चौकशी करत आहेत. पुरवठा विभागाकडून विक्रेत्यांकडे टाक्यांची उपलब्धता व वितरण व्यवस्था याबाबत सर्वेक्षण सुरू आहे.तालुक्यातील प्राधान्य योजना, अंत्योदय योजना, शेतकरी योजना, एमपीएच योजना या सर्व योजनांमध्ये कार्डधारकांना केरोसीन योजनेचा लाभ मिळू शकतो. दरम्यान, गेल्या आठ-दहा वर्षांपासून केरोसीनचा वापर बंद आहे..बहुतांश नागरिकांनी एलपीजी गॅस व इंडक्शन शेगड्या वापरणे सुरू केल्याने सध्या लोकांकडे केरोसीन वापरण्यासाठी स्टोव्ह नाही. २०१८ पासून केरोसीनपुरवठा पूर्णतः बंद असल्याने विक्रेत्यांकडेही आवश्यक साहित्य नाही. स्टोव्ह विक्रेत्यांनी मागणी वाढल्यास पुरवठा वाढवण्याची तयारी दर्शविली असली, तरी मोठ्या प्रमाणावर स्टोव्ह उपलब्ध होणार कसे, हा प्रश्न कायम आहे..मागणीनुसार मागविले स्टोव्हयेथील केरोसीन स्टोव्ह विक्रेते दुरुस्त करणारे यांच्याशी संपर्क केला असता ते म्हणाले, लोकांची मागणी पाहता आम्ही काही प्रमाणात स्टोव्ह बोलावलेले आहेत. मागणी वाढली तर अजून स्टोव्ह बोलावले जातील. एका स्टोव्हची किंमत (तीन लिटरचा) ८०० रुपये, तर पाच लिटरच्या स्टोव्हची किंमत एक हजार रुपये आहे. यासोबतच डिझेलवर चालणारे स्टोव्हसुद्धा बोलावले आहेत.."शासनाने केरोसीन देण्याचा निर्णय घेतला असून, केरोसीनधारकांकडून प्रशासन माहिती मागवत आहे. केरोसीन पुरवठा होत असेल, तर आम्हाला साहित्य गोळा करून पुरवठा मिळावाव लागेल. त्यानंतर रेशनधारक दुकानादारांना पुरवठा केला जाणार आहे. सध्यातरी केरोसीन एजन्सीवाल्यांकडून माहिती गोळा केली जात आहे."- अवधूत गबाळे, एजन्सीधारक, जळकोट.