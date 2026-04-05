Latur News: केरोसिनचे संकेत मिळताच स्टोव्हचा धुंडाळा; गॅसटंचाईत सरकारचा पर्याय; पण स्टोव्हअभावी नागरिक अडचणीत

Current LPG Shortage Situation: जळकोट परिसरात एलपीजी गॅस टंचाईमुळे नागरिक अडचणीत आहेत. राज्य शासनाने पर्याय म्हणून केरोसीन स्टोव्ह वितरणाची तयारी सुरू केली आहे.
जळकोट: सध्याच्या परिस्थितीत देशभरात गॅसची टंचाई जाणवत असून, स्वयंपाकासाठी लागणारा एलपीजी गॅस मिळणे कठीण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने पर्याय म्हणून घरगुती वापरासाठी केरोसीन उपलब्ध करून देण्याची तयारी सुरू केली आहे. तालुक्यात रेशन दुकानदार व केरोसीन विक्रेत्यांचे परवाने नूतनीकरणाचे काम सुरू असून, केरोसीन साठवण व वितरणाबाबत अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

