Latur News: आठवडे बाजार बनताहेत स्वयंरोजगाराची केंद्रे; ई-काॅमर्सच्या जमान्यातही ग्रामीण भागामध्ये प्रमाण वाढले

जळकोट: तालुक्यातील ग्रामीण भागात आजही आठवडे बाजाराचे महत्त्व टिकून आहे. स्वयंरोजगाराचे साधन म्हणून या बाजारांनी अनेकांच्या जीवनाला आर्थिक दिला आहे. पूर्वी केवळ तालुक्याच्या किंवा मोठ्या गावाच्या ठिकाणी मिळणारे शेती साहित्य, बी-बियाणे, कपडे व इतर विविध वस्तू आता ग्रामीण भागातील अनेक गावांमध्ये मिळत असल्याचे दिसत आहे. यातून अनेकांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे..गेल्या काही वर्षांत माहिती तंत्रज्ञानातील बदलांमुळे ई-कॉमर्ससारख्या बाजारपेठेत घरबसल्या अनेक वस्तू खरेदी करता येतात व विकताही येतात. मात्र, या बदलत्या परिस्थितीत आजही ग्रामीण आठवडे बाजारांनी आपले वेगळेपण जपले आहे. पूर्वी तालुक्याच्या ठिकाणी किंवा मोठ्या गावांना भरणारा आठवडे बाजार आता अनेक लहान गावांतही भरू लागले आहेत..जळकोट येथे पूर्वीपासून भरणारे आठवडे बाजार होते. आता घोणसी, अतनूर या ठिकाणी बाजार भरत आहेत. हे बाजार त्या-त्या परिसरातील १०-१५ गावांना मध्यवर्ती ठरत असून, तेथील शेतकरी या बाजारपेठेत शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन येत असून, अन्य छोट्या-मोठ्या व्यावसायिकांनादेखील हे बाजार सोयीचे ठरत आहेत..तसेच, रस्त्यावर काही ठिकाणी दररोज ताजा भाजीपाला विक्रीसाठी उपलब्ध होत असल्याने अनेक ग्राहक त्यास पसंती देत आहेत. साधारण पूर्वी या बाजारातून होणारी हजारांची उलाढाल आता लाखांवर पोचली आहे..निस्टेशनरीपासून सौंदर्य प्रसाधनांची विक्रीआठवडे बाजारात शेतमालाव्यतिरिक्त कपडे, भांडी, किराणा, स्टेशनरी, शेती अवजारे, मातीची भांडी, कुंड्या, सौंदर्य प्रसाधने, धान्य, रोपे, खाण्या-पिण्याच्या वस्तूंची खरेदी-विक्री होत आहे. मोबाईलच्या काळातही लोकांच्या गाठीभेटी, संपर्काचे माध्यम म्हणूनही हे आठवडे बाजार महत्त्वाचे ठरत आहेत. उत्पादक ते शेतकरी ते थेट ग्राहक, असा संपर्क या बाजारात होतो. याचा आर्थिक फायदा शेतकरी तसेच, ग्राहकांनाही होत आहे.