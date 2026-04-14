मराठवाडा

Latur News: आठवडे बाजार बनताहेत स्वयंरोजगाराची केंद्रे; ई-काॅमर्सच्या जमान्यातही ग्रामीण भागामध्ये प्रमाण वाढले

Employment Opportunities for Farmers and Traders: जळकोट तालुक्यातील ग्रामीण भागातील आठवडे बाजार आजही महत्व टिकवून आहेत.
जळकोट: तालुक्यातील ग्रामीण भागात आजही आठवडे बाजाराचे महत्त्व टिकून आहे. स्वयंरोजगाराचे साधन म्हणून या बाजारांनी अनेकांच्या जीवनाला आर्थिक दिला आहे. पूर्वी केवळ तालुक्याच्या किंवा मोठ्या गावाच्या ठिकाणी मिळणारे शेती साहित्य, बी-बियाणे, कपडे व इतर विविध वस्तू आता ग्रामीण भागातील अनेक गावांमध्ये मिळत असल्याचे दिसत आहे. यातून अनेकांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे.

Related Stories

No stories found.