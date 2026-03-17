Latur Water News: जळकोट तालुक्यात पावसाळ्यात भरलेले जलसाठे उन्हामुळे घटत चालले; तलावांमध्ये पाण्याची पातळी दिवसेंदिवस कमी

जळकोट: तालुक्यात यंदा पावसाळ्यात चांगला पाऊस झाल्याने तालुक्यातील जलसाठे समाधानकारक होते. मात्र पाण्याचा उपसा सुरू राहिला. त्यासोबतच अचानक उन्हाचा तडाखा वाढत आहे. परिणामी बाष्पीभवन होऊन जलसाठ्यात घट होत असल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे.तालुक्यात एकूण १४ साठवण तलाव आहे. पावसाळ्यात जवळपास सर्वच साठवण तलाव शंभर टक्के भरले होते. मात्र, फेब्रुवारीचा शेवटचा आठवडा व मार्च महिना सुरू होताच उन्हाची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्याचा परिणाम जलसाठ्यांवर होत आहे. सध्या तालुक्यातील बहुतांश महत्त्वाच्या तलावातील जलसाठा निम्म्यावर आलेला आहे..तूर्तास तालुका टंचाईमुक्तसध्या कोणत्याही गावात पाणीटंचाई जाणवत नसली तरी अत्यंत वेगाने पाणीपातळी खालावत आहे. आगामी काळात चिंता वाढण्याची शक्यता आहे. पाणीटंचाईचा पंचायत समिती प्रशासनाने टंचाई निवारण आराखडाही मंजूर केला आहे. ."तिरू नदीवरील बंधाऱ्यात वर्ष २०२५-२६ च्या हंगामाकरिता बंधाऱ्यांमध्ये पूर्ण क्षमतेने म्हणजेच ४.५ मीटर इतका पाणीसाठा करण्यात आला होता. शेतकऱ्यांकडून बंधाऱ्यातून पंपाद्वारे पाणी उपसा झाला. रब्बी हंगामाचे सिंचन व वाढत्या उन्हामुळे आता बंधाऱ्यात १.५ मीटर इतका पाणीसाठा आहे. उन्हाची तीव्रता वाढल्यामुळे बाष्पीभवन व पाणी झिरपण्यातही वाढ झाली आहे, त्यामुळे बंधाऱ्यातील पाणीसाठा दिवसेंदिवस कमी होत चालला आहे. शेतकऱ्यांनी पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा."-एस.पी.चव्हाण, उपकार्यकारी अधिकारी, जलसंपदा, लातूर ."पावसाळ्यात हे सर्व साठवण तलाव जवळपास शंभर टक्के भरले होते.परंतु अलीकडे उन्हाचा तडाखा वाढत असल्याने जलसाठा घसरत असून उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर पाणी काटकसरीने वापरणे आवश्यक आहे."- परवेज चौधरी, (शाखा अभियंता. वाढवणा पाटबंधारे उपविभाग)"जिल्ह्यातील जलसाठ्यावर तालुका प्रशासन लक्ष ठेवून आहे. सध्या उन्हाची तीव्रता वाढत असून बाष्पीभवन होऊन जलसाठ्यातील पाणी कमी होत आहे. त्यामुळे उन्हाळ्याचे दिवस लक्षात घेऊन नागरिकांनी पाण्याचा वापर काटकसरीने करावा."- राजेश लांडगे, तहसीलदार, जळकोट.तलावांमधील पाणीसाठाडोंगरगाव	६९.३७ टक्के चेरा क्र. १	६२.६७ टक्के चेरा क्र. २	६४.८४ टक्के जंगमवाडी	६०.२६ टक्के माळहिप्परगा	 ६७.४३ टक्के ढोरसांगवी	 ५७.३२ टक्के हळद वाढवणा	६५.११ टक्के सोनवळा	५८.२३ टक्के केकतसिंदगी	६४.०५ टक्के धोंडवाडी	४६.४९ टक्के हावरगा	६४.०९ टक्के गुत्ती क्र. १	 ४७.१४ टक्के गुत्ती क्र. २	 ४५.६६ टक्के रावणकोळा	 ६४.४२ टक्के