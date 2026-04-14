Latur News: ‘सगळी कामं सोडून आगुदर पाण्यासाठी जावं लागतंय’; जळकोटमध्ये चिमुकल्यांपासून वृद्धांची भरउन्हात पायपीट; टँकरचा प्रस्ताव पाठवूनही प्रशासनाला पाझर फुटेना

जळकोट: 'साहेब, महिनाभरापासून पाणीटंचाई हाय. तांड्यापासून दूर असलेल्या विहिरीवरून पाणी आणावं लागतंय. जनावरांसाठी, कपडे धुण्यासाठी पाणी आणावं कुठून? वरिसभर पाण्याची हीच अडचण. एकीकडे तापलेलं ऊन अन् दुसरीकडं पाण्यासाठी हैराणी अशी अवस्था उन्हाळ्यात आसतीया. सगळी कामं सोडून आगुदर पाण्यासाठी जावं लागतंय', अशा शब्दांत वाघमारी तांड्यावरील नागरिकांनी भीषण पाणीटंचाईची व्यथा व्यक्त केली. .उन्हाचा पारा वाढत असताना जळकोट तालुक्यातील वाघमारी तांड्यांवर पाणीटंचाईने रौद्ररूप धारण केले आहे. जवळपास ६०० लोकसंख्या असलेल्या तांड्याची संपूर्ण भिस्त गावापासून एक किलोमीटर अंतरावरील विहिरीवर आहे. ग्रामस्थ सांगतात, 'याच विहिरीवरून बाजूच्या शिवाजीनगर तांड्याचे लोकही पाणी भरतात. तिथं जवळपास ४०० लोकं राहतात. माणसं काय, जनावरं काय? सध्या सगळ्यांच्याच पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर झालाय.' दुपारी ऊन कावलेेलं असताना एक किलोमीटरवरून पाणी आणण्याशिवाय दुसरा पर्याय काय?, असा रोकडा सवालही ग्रामस्थांनी केला..विशेष म्हणजे टँकर सुरू करावा, असा प्रस्ताव ग्रामपंचायतीने पंचायत समितीला दिला आहे. तांड्यावरील चिमुकल्यांपासून वृद्धांची पाण्यासाठी पायपीट होत असताना पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्यांना अजून तरी पाझर फुटलेला नाही. पंचायत समिती प्रस्ताव कधी मंजूर करणार, याकडे ग्रामस्थ आशा लावून बसले आहेत. तसेच, ग्रामस्थ ज्या विहिरीतून पाणी भरतात, तिनेही तळ गाठला आहे. त्यामुळे पाणी काढण्यासाठी प्रचंड मेहनत लागते व वेळही जातो. त्यामुळे पहाटे उठले, की पहिले पाणी आणण्यासाठी ग्रामस्थांची लगबग सुरू होते..पशुधन सांभाळावे कसे?पाण्यासाठी माणसांचेच हाल होत असताना पशुधन सांभाळताना नाकीनऊ येत असल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. पाण्यासाठी जनावरांना घेऊन देऊळवाडी शिवारात जावे लागत असल्याचे प्रसाद राठोड यांनी सांगितले. तसेच, कपडे धुण्यासाठीही गावातील महिलांना तेथे जावे लागते, असे ते म्हणाले. ओढे, नाले आणि पाझर तलाव कोरडे पडल्याने प्रशासनाने किमान टँकर तरी सुरू करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे..प्रशासन म्हणते..."ग्रामपंचायतीने टँकरच्या मागणीचा प्रस्ताव पाठविला आहे. पंचायत समिती व तहसील कार्यालयानेही मंजुरी दिली असून लवकरच टँकर सुरू करण्यात येणार आहे."- सचिन काडवादे, प्रशासन अधिकारी, पंचायत समिती, जळकोट"दरवर्षी उन्हाळ्यात आम्हाला हीच समस्या भेडसावते. टँकर सुरू करण्याचा प्रस्ताव ग्रामपंचायतीने पंचायत समितीला दिला आहे. प्रशासनाने लवकरात लवकर टँकर सुरू करावे."- तानाजी राठोड, सरपंच, शिवाजीनगर तांडा."वाघमारी तांड्याला वर्षभर टंचाईचा सामना करावा लागतो. कारण एका विहिरीच्या पाण्यावर दोन तांडे अवलंबून आहेत. माझी शासनाला विनंती आहे की, तत्काळ पाण्यासाठी टँकर उपलब्ध करून द्यावे."- जनाबाई राठोड, ग्रामपंचायत सदस्या, वाघमारी तांडा"प्रशासनाने पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात. तांड्यावर एक बोअर करून द्यावा. सध्या टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा."- प्रसाद राठोड, युवकर, वाघमारी तांडा."दरवर्षी उन्हाळ्यात पाणीटंचाईमुळे तांड्यातील वयोवृद्ध व चिमुकल्यांना पायपीट करावी लागत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने हा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवावा."- श्रीराम राठोड,शिवाजीनगर तांडा.