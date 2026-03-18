Latur News: जळकोट तालुक्यात अवकाळी पावसाच्या भीतीने गहू काढणीला वेग; मजुरांच्या कमतरतेमुळे हार्वेस्टर यंत्रांचा वापर वाढला

जळकोट: यंदाच्या रब्बी हंगामात निसर्गाची साथ लाभल्याने तालुक्यातील शिवारात गव्हाचे पीक डौलाने उभे आहे. सध्या सर्वत्र गहू काढणीचा हंगाम ऐन जोमात आला असताना हवामान खात्याने अवकाळी पावसाची शक्यता व्यक्त केली. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी गव्हाच्या काढणीला वेग दिला आहे. .जळकोट तालुक्यात ठिकठिकाणच्या शेतशिवारात सध्या गहू काढणीला सुरवात झाली आहे. पारंपरिक सोंगणीसाठी मोठ्या प्रमाणावर शेतमजुरांची गरज पडते. मात्र, सध्या मजुरांना एकाचवेळी कामे उपलब्ध झालेली आहेत..Kandhar Farm Labour Shortage, Rising Wages, Farmers Crisis: कंधार तालुक्यात सालगड्यांचा तुटवडा; वाढलेल्या मजुरीमुळे शेतकरी अडचणीत.मजुरांची कमतरता पाहता शेतकरी आता आधुनिक 'हार्वेस्टर' यंत्राच्या साहाय्याने गव्हाची काढणी करण्याकडे वळला आहे. वाढता मजुरी खर्च आणि वेळेची बचत करण्यासाठी ट्रॅक्टर, हार्वेस्टर आदी यांत्रिकीकरणाचा वापर तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर वाढला असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. .Jalna News: हवामानाच्या अंदाजामुळे शेतकऱ्यांनी गहू व हरभऱ्याची काढणी सुरू केली.सहा हजार हेक्टरवर पीकमागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा सुरवातीपासूनच पावसाने चांगली हजेरी लावल्यामुळे रब्बी हंगामाला पोषक वातावरण मिळाले. विशेषतः शेवटच्या टप्प्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे जमिनीतील ओलावा टिकून राहिल्याने गव्हाच्या पेरणीत मोठी वाढ झाली. तालुक्यात एकूण ६ हजार हेक्टरवर गहू पेरणी झालेली आहे. मागील पाच वर्षांच्या तुलनेत यंदा ८९ टक्के पेरणी झाली आहे..बाजारात शेतमाल येताच उतरतात भावघरोघरी गव्हाला मोठी मागणी आहे. मात्र असे असूनही गहू उत्पादक शेतकरी मात्र आर्थिक विवंचनेत आहेत. शेतकऱ्यांच्या मते बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि पाणी व्यवस्थापनाचा खर्च भरमसाठ वाढला आहे. नेमका जेव्हा गहू बाजारात विक्रीसाठी येतो, तेव्हा दर अचानक कोसळतात. त्यामुळे आता केवळ घरापुरता गहू पिकवण्याकडे कल वाढला आहे.