Jalna Crime : पोलिसांच्या गस्तीनंतर अवघ्या १० मिनिटांत चोरी; अंबडमध्ये चोरट्यांचे पोलिसांना उघड आव्हान!

अंबड : जालना जिल्हयातील अंबड शहरातील सराफा मार्केटमध्ये विनोद चित्राल या सराफा व्यापाऱ्याचे दुकान कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने फोडल्याची घटना सोमवारी (ता.12) रात्री पावणे आठ ते मंगळवारी (ता.13) पहाटे अडीच वाजेच्या दरम्यान सराफा मार्केट मधील राघव ज्वेलरर्स फोडल्याची घटना घडली आहे.याबाबत सविस्तर माहिती अशी की,दुकानाचे शटर कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने तोडून दुकानात प्रवेश करत चोरी केली..चोरीच्या घटनेपूर्वी पोलिसांची पाच ते दहा मिनिटापूर्वीच पेट्रोलिंग करण्यात आली होती. सुरक्षा रक्षकाला धाक दाखवत दुकाना शटर तोडल्याची घटना पोलिसांना माहिती होताच अंबडचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी सिध्देश्वर धुमाळ, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अमोल गुरले, एलसीबीचे पोलिस निरिक्षक वाघ व त्यांचे कर्मचारी यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामा केला.यावेळी श्वान पथकाला पाचार करण्यात आले होते.तसेच फींगर प्रिंट घेण्यात आली.पोलिसांनी सीसीटिव्ही कॅमेरे तपासल्यानंतर फुटेजवर तीन अज्ञात चोरटे दिसत असल्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अमोल गुरले यांनी सांगितले..Pune Crime : "आमच्याकडे का बघितले?" बालाजीनगरमध्ये किरकोळ कारणावरून तरुणाला बेदम मारहाण!.अंबडच्या राघव ज्वेलर्समधून अज्ञात चोरट्याने 15 लाख रुपयांचे सोन्या, चांदीचे दागिने व रोख 12 हजार रुपयाची चोरी करत फरार झाले आहे. दुकानातील आठ लाख रूपये किंमतीचे 80 ग्राम सोन्याचे दागिने यामध्ये झुंबर, फुल, पॅनडल , चार लाख रूपये किंमतीचे दोन किलो चांदीचे लहान, मोठे 80 जोडवे, दोन लाख रूपये किमतीच्या एक किलो चांदीच्या 400 अंगठ्या ,एक लाख रूपये किंमतीचे 500 ग्राम च्या गळयातील चांदीच्या 20 साखळ्या व 12 हजार रूपये नगदी असे मिळून एकूण 15 लाख 12 हजार रुपयावर अज्ञात चोरट्याने ऐन मकर संक्रातीच्या सणाच्या तोंडावर सराफा व्यापाऱ्याच्या दुकानावर डल्ला मारत व्यापाऱ्यावर संक्रात आणली आहे..सराफा व्यापारी विनोद गोविंदराव चित्राल यांनी अंबड पोलिस ठाण्यात दिलेल्या लेखी तक्रारीत म्हटले आहे.यावरून दखलपात्र गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.या घटनेचा तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अमोल गुरले हे करत आहे. अंबड शहरासह परिसरात सतत दिवसरात्र चोरीच्या घटनेत वाढ होत आहे.यामुळे नागरीक पुरते भयभीत झाले आहे.पोलिसांनी गस्त वाढवून सुरक्षितता उपलब्ध करून देण्याची जोरदार मागणी नागरिकांतून केली जात आहे.