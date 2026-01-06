Jalna Child Kidnapping : भरदिवसा ३ वर्षांच्या चिमुरड्याचे अपहरण; जालना पोलिसांनी ४ तासात शेतातून केली सुखरूप सुटका!

अंबड (जालना) : जालना जिल्हयातील अंबड तालुक्यातील मार्डी येथील तीन वर्षीय बालकाचे अपहरण करण्याची घटना भरदिवसा दुपारी घडली आहे.यामुळे नातेवाईक, ग्रामस्थ,पोलिस यांची मुलाचा शोध घेण्यासाठी एकच धांदल उडाली होती.याबाबत सविस्तर माहिती अशी की,जालना जिल्हयातील अंबड शहरापासून अगदी हाकेच्या अंतरावर असलेल्या मार्डी गावातली एक तीन वर्षीय संजय वाल्मीक राऊत हा बालक मार्डी - हस्तपोखरी रोडवरील केदार राऊत यांच्या दुकानापुढे खेळत असताना मंगळवारी दुपारी एक वाजेच्या दरम्यान बालकास कोणीतरी चारचाकी वाहनातून घेऊन गेल्याची घटना गावातील एका महिलेच्या लक्षात येताच तिने आरडाओरड करून ग्रामस्थांना या बाबत माहिती दिली..यामुळे गावात चांगलाच गोंधळ उडाला होता. मुलाचे नातेवाईक, ग्रामस्थ यांनी या घटनेची माहिती तात्काळ पोलिसांना कळविली त्यानंतर पोलिसांचे पथक तात्काळ मार्डी येथे दाखल झाले. त्यांनी सर्वत्र बालकाचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला याचबरोबर श्वान पथकालाही पाचारण करण्यात आले होते मात्र श्वान पथकाला याचा माग लागला नाही त्यानंतरही नातेवाईक ग्रामस्थ,पोलिस यांनी प्रयत्नाची पराकाष्ठा केली.चार हि बाजूने पोलिसांनी नाका बंदी केली होती.अखेर मुलाला शेताजवळ सोडून फरार झाले असल्याचा पोलिसांनी अंदाज वर्तविला आहे..Junnar Crime : निमगिरी आदिवासी भागातील हत्याकांड: आरोपी फरार; पोलिसांची मोठी मोहीम सुरु!.पोलिसांनी वेळीच सतकर्ता बाळगली: मार्डी येथे तात्काळ जिल्हा पोलिस अधीक्षक अजयकुमार बन्सल अप्पर पोलीस अधीक्षक आयुष्य नोपाणी, अंबडचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी सिध्देश्वर धुमाळ, पोलिस निरीक्षक संतोष घोडके यांच्यासह पोलिस अधिकारी,कर्मचारी व एलसीबी चे पथक हजर झाले होते. अखेर पोलिसांनी वेळीच सतकर्ता बाळगल्याने सलग पोलिसांनी चार तास शर्तीचे प्रयत्न केले अखेर साडे चार तासांनी तीन वर्षीय बालक संजय राऊत हा तुरीच्या शेतात सापडल्याने अनेकांच्या चेहऱ्यावर आनंद पसरला होता..अंबड शहरातुन बेपत्ता झालेल्या तीन वर्षे इकरा शेख या बालिकेचा एक ते दीड वर्षापासून अद्याप पर्यंत कोठेच पोलिसांना शोध लागलेला नाही.यामुळे या घटनेची पुणरवर्ती होण्याची भित्ती नागरिकांतून व्यक्त करण्यात येत होती. मात्र अखेर मार्डी येथील तीन वर्षे असलेल्या बालकांचा शोध लागल्याने सर्वांनीच अखेर सुटकेचा निःश्वास सोडला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.