Jalna Police: बदनापुरात पेट्रोलपंपाजवळ आढळले अर्भक

बदनापूर : येथील जालना-छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावरील निरंकारी पेट्रोल पंपाजवळ पाच दिवसांचे स्त्री जातीचे जिवंत अर्भक शनिवारी (ता. एक) पहाटे आढळले..बदनापूर पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक मच्छिंद्र सुरवसे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एका व्यक्तीने ११२ क्रमांकावर भ्रमणध्वनीद्वारे माहिती दिली. त्यानंतर बदनापूर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन अर्भक ताब्यात घेतले. हे अर्भक स्त्री जातीचे असून साधारण पाच दिवसांचे आहे..कुणीतरी पालकांनी तिच्या जन्माची माहिती लपविण्यासाठी असे कृत्य केले असावे, असा अंदाज आहे. या अर्भकाची बदनापूर येथील ग्रामीण रुग्णालयात तपासणी करण्यात आली आहे..यानंतर अर्भक जालना येथे पाठविण्यात आले. दरम्यान, या प्रकरणी अनोळखी पालकांविरुद्ध शनिवारी (ता. एक) बदनापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, ही कारवाई पोलिस अंमलदार गोविंद डोभाळ, राजेंद्र वेलदोडे, आधार भिसे यांनी केली..