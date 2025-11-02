मराठवाडा

Jalna Police: बदनापुरात पेट्रोलपंपाजवळ आढळले अर्भक

Badnapur infant rescue: येथील जालना-छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावरील निरंकारी पेट्रोल पंपाजवळ पाच दिवसांचे स्त्री जातीचे जिवंत अर्भक शनिवारी (ता. एक) पहाटे आढळले.
Jalna Police

Jalna Police

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बदनापूर : येथील जालना-छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावरील निरंकारी पेट्रोल पंपाजवळ पाच दिवसांचे स्त्री जातीचे जिवंत अर्भक शनिवारी (ता. एक) पहाटे आढळले.

Loading content, please wait...
Jalna
crime
women
petrol pump
New Baby

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com