Jalna News: भाजीमंडीतील ७० अतिक्रमणे हटविली महापालिकेची कारवाई : पत्र्याचे शेडही जमीनदोस्त

जालना: शहरातील जुना जालना परिरसातील भाजीमंडीतील अतिक्रमणांवर महापालिकेने सोमवारी (ता. १८) कारवाई करत दुकानांसमोरील नाल्यांवरील अतिक्रमण हटवून नाले मोकळे केले. .तसेच नाल्यांवर उभारण्यात आलेले पत्र्याचे शेडही जमीनदोस्त करण्यात आले. महापालिका आयुक्त अंजली शर्मा यांच्या आदेशान्वये सहायक आयुक्त विजय फुलंब्रीकर यांच्यासह त्यांच्या पथकाकडून मागील दहा ते बारा दिवसांपासून शहरातील विविध भागांतील अतिक्रमणे हटवण्यात येत आहेत..Premium|Study Room : १९७३ चा ‘प्रोजेक्ट टायगर’ ते आजचे ५८ प्रकल्प; भारतातील व्याघ्र संवर्धनाची यशोगाथा.आतापर्यंत १४८ अतिक्रमण हटवण्यात आले असून शहरातील मुख्य बाजारपेठ भागात अतिक्रमणामुळे वाहतूक, स्वच्छता आणि पावसाळ्यात पाण्याचा निचरा होण्यास अडथळे निर्माण होत असल्याने प्रशासनाने ही मोहीम सुरू केली..सोमवारी जुना जालना भागातील भाजीमंडी महापालिकेने अतिक्रमण हटवण्याची मोहीम राबविली. पोलिस बंदबोस्तामध्ये एक जेसीबी, एक टिप्परच्या मदतीने नाल्यांवरील ७०.अतिक्रमण हटवण्यात आले. काही ठिकाणी व्यापाऱ्यांनी नाल्यांव पत्र्याचे शेड टाकून जागा व्यापलेली जागा मोकळी करण्यात आली या मोहीमेत अतिक्रमण पथकप्रमुख बी. सी. राठोड यांच्यासह त्यांचे सहायक सॅमसन कसबे, स्वच्छता निरीक्षक शोएब खान, मांस प्रतिबंध कार्यवाही प्रमुख अमजद खान, लिपिक अजय पेम्बर्ती उत्तम लाडाने, कादर खान, आमेर खान तसेच अन्य २० ते २५ कर्मचारी सहभागी झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.