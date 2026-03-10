Jalna Education: ताणावर मात! जालन्यातील विद्यार्थ्यांचा दहावी-बारावी परीक्षेला आत्मविश्वासपूर्ण सामना

जालना : दहावी व बारावीच्या परीक्षांच्या पार्श्वभूमीवर जालन्यातील विद्यार्थ्यांनी स्वतःला मानसिकदृष्ट्या तयार करून परीक्षेला सामोरे जात असल्याची बाब समोर आली आहे. परीक्षेच्या काळात विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या ताणतणावाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी नेमलेल्या समुपदेशकांची देखील गरज भासली नाही..Dhule Board Exams : धुळ्यात 'परीक्षा पे चर्चा' रंगली! कॉपीमुक्त अभियानासाठी प्रशासन सज्ज, गैरप्रकार करणाऱ्यांना इशारा.दरम्यान, शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासासाठी राबविलेल्या विविध उपक्रमाला यश मिळाले आहे. परीक्षेपूर्वी आणि परीक्षेच्या काळात विद्यार्थ्यांमधील भीती आणि तणाव कमी करण्यासाठी जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यालयाकडून ३ समुपदेशकांची निवड करण्यात आली..मात्र, या समुपदेशकांना मागील एक ते दीड महिन्यात एकाही पालक किंवा विद्यार्थ्यांने परीक्षेची भीती वाटते किंवा तणाव आला, यासाठी संपर्क साधला नाही. तसेच या समुपदेशकांशी संवाद साधला असता. त्यांच्याकडे भविष्यातील करिअर विषयी मार्गदर्शन घेण्यासाठी अनेकांनी विचारणा केली.मात्र परीक्षेविषयी ताणतणावाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी विचारणा झालीच नसल्याचे समोर आले आहे. दरम्यान, जालन्यातील मुलांनी स्वतःच स्वतःला मानसिकदृष्ट्या तयार केल्याचे दिसून आले..शिक्षण विभागाचे विशेष प्रयत्नपरीक्षेपूर्वी विद्यार्थ्यांमधील भीती, तणाव आणि दडपण कमी करण्यासाठी शिक्षण विभागाकडून शाळा स्तरावर विविध मार्गदर्शन सत्रे, अभ्यास नियोजन, तसेच शिक्षकांकडून सतत संवाद साधला गेला. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये आत्मविश्वास वाढला असून ते परीक्षेला सामोरे जात आहेत.शाळांमध्ये शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांशी मैत्रीपूर्ण संवाद साधत अभ्यासाचे नियोजन, वेळेचे व्यवस्थापन आणि उत्तरपत्रिका लिहिण्याच्या पद्धतीबाबत मार्गदर्शन केले. यामुळे विद्यार्थ्यांचा परीक्षेबाबतचा ताण कमी झाला आहे.."परीक्षेच्या तयारीसाठी गावागावात विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासासाठी मंदिर, मशीद, विहार आदी प्रार्थना स्थळांवरून घंटानाद व उद्घोषणा करण्यात आल्या. जिल्हाभरात परीक्षेचा उत्सव साजरा करण्यात आला. दर शनिवारी विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांचा चांगला सराव झाला. त्यामुळे जिल्ह्यातील विद्यार्थी ताणतणावाविरहित परीक्षा देत आहे."- बाळू खरात, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.