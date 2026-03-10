मराठवाडा

Jalna Education: ताणावर मात! जालन्यातील विद्यार्थ्यांचा दहावी-बारावी परीक्षेला आत्मविश्वासपूर्ण सामना

Students Prepares Mentally for Exams:दहावी व बारावीच्या परीक्षांच्या पार्श्वभूमीवर जालन्यातील विद्यार्थ्यांनी स्वतःला मानसिकदृष्ट्या तयार करून परीक्षेला सामोरे जात असल्याची बाब समोर आली आहे.
जालना : दहावी व बारावीच्या परीक्षांच्या पार्श्वभूमीवर जालन्यातील विद्यार्थ्यांनी स्वतःला मानसिकदृष्ट्या तयार करून परीक्षेला सामोरे जात असल्याची बाब समोर आली आहे. परीक्षेच्या काळात विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या ताणतणावाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी नेमलेल्या समुपदेशकांची देखील गरज भासली नाही.

